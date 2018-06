Deze ‘Ringrecord houder is spotgoedkoop

Uiteraard is het allemaal relatief.

Supercars en rondetijden op de Nordschleife. Het is altijd een dingetje geweest. Heel erg leuk dat je een auto maakt die waanzinnig snel in een rechte lijn gaat en ook aardig de bocht om kan, maar totdat de auto op de Nordschleife een toptijd weet neer te zitten, stelt dat niet zo veel voor. Op dit moment lijkt het wel alsof elke week het record scherper gesteld wordt. Dat klopt ook, maar helemaal eerijk is de vergelijking niet. Er zijn wat wijzigingen aan de baan geweest waardoor de baan sneller is geworden. Zo zijn de 911 GT2 RS (6:47) en 911 GT3 RS (6:56) sneller dan de 918 hypercar (6:57). De 918 deed het echter nog op de ‘oude’ Nordschleife, de andere twee op de nieuwe.

Als we kijken op deze lange lijst van Nordschleife tijden, dan valt de tijd van deze Gumpert Apollo S op. Dit was geen eigen test in de meest optimale omstandigheden. Ze hebben de baan gehuurd, en terwijl het Duitse Sport Auto de boel in de gaten hield, ging Florian Gruber er even goed voor zitten. Zijn tijd was een bizar snelle 7:11. De video kun je hier bekijken. Voor de goede context, dat was in 2009, bijna 9 jaar geleden. Ondanks dat het zeker een sterke auto was, valt het vermogen van 700 pk eigenlijk best mee.

Die zevenhonderd paarden worden opgewekt uit een 4172cc metende achtcilinder met veertig kleppen en twee enorme turbo’s. Het blok is afkomstig uit de eerste generatie van de Audi RS6 en leverde in standaard-trim 450 pk. Dankzij MTM (geen onbekende met de RS6) wordt het vermogen opgekrikt naar 700 pk. Omdat de Gumpert Apollo bijzonder licht is (zo’n 1.200 kilogram) zijn de prestaties uitstekend. 0-100 km/u haal je in drie seconden en de topsnelheid bedraagt maar liefst 360 km/u. 0-300 km/u doet ‘ie in 26,7 seconden. De prijs van dat alles valt heel erg mee, want de eigenaar wil er graag 333.000 euro voor hebben. Ongeveer op het niveau van een Porsche 911 GT2 RS of Lamborghini Huracan Performante. Gezien de exclusiviteit en bruutheid van dit exemplaar een koopje.