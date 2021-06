Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2021 - Autoblog.nl

Scoort Max Verstappen dit weekend zijn makkelijkste pole position ooit? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk?

Na de spannende race in Bakoe, is het F1 circus neergedaald in heartland Europa. De strijd om het Wereldkampioenschap gaat nu pas écht losbarsten. De komende drie weekends staan er namelijk evenzoveel races op de kalender. Deze zullen verreden worden op wat meer ‘traditionele’ circuits in vergelijking met de races in de glibberige straten van Monaco en Azerbeidzjan. Een nieuwe en belangrijke vormcheck dus.

Dit weekend trappen we af in Zuid-Frankrijk. Op de kleurrijke asfaltjungle die het circuit Paul Ricard heet, verwachten we bij voorbaat niet de meest spannende race van het jaar. De uitloopzones zijn er enorm en de bochten niet van het kaliber Eau Rouge, Spoon of Parabolica. In de afgelopen edities bleek inhalen met een F1 auto er ondanks alle ruimte ook niet heel makkelijk. We zouden dus zomaar weer eens tegen een optocht op hoge snelheid aan kunnen kijken morgen.

Toch gaan we met zijn allen kijken, want morgen komt er dus ook weer een nieuw antwoord op de vraag hoeveel kans onze Max maakt op de titel dit jaar. Kan Red Bull het Mercedes op gladde ‘conventionele’ banen zonder hulp van extra zacht rubber en extra zachte achtervleugels hebben? Of wordt het een heel jaar knokken om in de buurt te blijven met epische skills voor Verstappen? Als de laatste vrije training representatief is, wordt het in ieder geval een appeltje-eitje vandaag voor MV33. Max decimeerde het hele veld namelijk met een tijd die driekwart seconde sneller was dan die van nummer twee Bottas…

Q1

De sessie is eigenlijk nog niet eens begonnen of we zien Yuki Tsunoda alweer in de boarding staan. Voorafgaand aan het seizoen waren de verwachtingen van de echte kenner hooggespannen wat betreft Yuki the Rookie. Maar de F1 carrière van de Japanner lijkt langzaamaan dezelfde richting op te gaan als die van zijn landgenoten voor hem. Af en toe zijn er flitsen van snelheid, maar er is vooral ook veel inconsistentie en crashes. Blijft toch een gek fenomeen. Het aimabele heethoofd mag dus al snel weer gaan uitstomen in de pits. De FIA wuift de rode vlag om de marshals wat tijd te geven de toko weer wat te fatsoeneren.

Als de coureurs daarna hun tijden neerzetten, lijkt Max Verstappen de lijn van P3 door te trekken. De nummers twee tot en met zes, staan binnen drie tienden van elkaar. Het enige probleem voor hen is dat Verstappen er ruim een halve seconde voor staat. Het is pas Q1, maar wat een gat is dit zeg.

Hamilton verbetert zich in zijn tweede run wel enigszins en komt dan tot op een dikke twee tienden. We kunnen dus nog niet helemaal uitsluiten dat Mercedes nog steeds een paar zandzakken achterin de pits heeft liggen om in onze ogen te gooien.

Als de klok langzaam richting 0:00 tikt, wenden we onze blik naar de mannen in de gevarenzone. Naast Tsunoda staan daar de Hazen, Alfa’s en Williamsen weer. Maar ook Lance Stroll moet zich verbeteren. De eerste tijd die Lance Vance Dance op de klokken zetten, is namelijk afgepakt vanwege het overschrijden van track limits.

Normaal gesproken geen probleem, maar Mick Schumacher doet nu de Monaco 2006-versie van zijn vader na. Mick stond namelijk op een virtuele veertiende plaats, wat voor zijn team dit jaar ongekende weelde is. Door nu de vangrail in te rijden, veroorzaakt Mick een rode vlag en kan niemand zich meer verbeteren. Dat betekent dus de eerste officiële Q2 voor Haas en Mick dit jaar! Stroll is het bokkie en mag samen met Latifi, Raikkonen, Mazepin en Tsunoda een ijsje uit de vriezer gaan pakken.

De afvallers: Latifi – Raikkonen – Mazepin – Tsunoda – Stroll

Q2

Iedereen gaat op medium-rubber naar buiten behalve Russell. Opvallend is nu niet alleen dat de meeste coureurs harder gaan op deze banden dan op zacht in Q1, maar ook dat het enorme voordeel van Verstappen verdwenen is. Verstappen is maar marginaal sneller dan Sainz. Teamgenoot Perez, op rood nog ruim een halve seconde langzamer dan onze landgenoot, is nu zelf ietsje sneller dan MV33.

Halverwege de sessie gaat Hamilton naar de beste tijd, met een marge van twaalf duizendsten van een seconde op Perez. Het zit op de mediums allemaal heel dicht bij elkaar. Helemaal aan het einde gaat daarom iedereen er toch nog een keer voor zitten, ook de Red Bulls. Alleen Lando Norris mag geen poging meer doen van zijn team, hij wordt verordonneerd de pits in te rijden.

Bottas is nu de snelste. Voor de rest blijft de status quo redelijk in stand. Ocon haalt de top-10 in de eerste race na zijn contractverlenging niet. Ook Vettel bijt zich na twee goede races stuk. De Duitser had er voorag nog wel vertrouwen in dat zijn team dit weekend goed voor de dag zou komen. Dat valt dus even tegen. Van Giovinazzi en Russell mochten we niet per se verwachten dat ze de top-10 gingen halen. Dat lukt helaas voor hen dan ook niet. Schumacher mag ook niet door naar Q3, maar ja dat is logisch. Zijn auto deed het immers niet meer.

De afvallers: Ocon – Vettel – Giovinazzi – Russell – Schumacher

Q3

En dan gaan we naar Q3, met de rode banden weer onder de auto’s. Heeft Verstappen zijn voordeel meteen weer terug? Jazeker! Max gaat in zijn eerste poging naar een 1:30.325. Perez geeft ook nu een halve seconde toe op deze compound. Hamilton wurmt zich in het gat tussen de beide Red Bulls, terwijl Bottas achter Perez aansluit. Sainz is de laatste man binnen een seconde van MV33 op P5, terwijl Leclerc het erg moeilijk heeft met zijn voorbanden.

Er zit echter nog verbetering in de baan. Sainz gaat naar P3, daarna Perez naar P2. Ook Verstappen gaat echter harder en duikt en de 29-ers. Toch wordt het nog even bibberen als Bottas ineens sneller is dan Sergio. En dan komt Hamilton er nog aan. Het zal toch niet weer? Neen! Hamilton komt nog wel tot P2, maar onze Max pakt de pole. Het is voor VER de vijfde uit zijn carrière. Wederom de twee titelrivalen op de eerste twee plekken dus, dat belooft wat voor morgen…

F1 kwalificatie Frankrijk 2021: De volledige uitslag

VERSTAPPEN – Red Bull Hamilton – Mercedes Bottas – Mercedes Perez – Red Bull Sainz – Ferrari Gasly – Alpha Tauri Leclerc – Ferrari Norris – McLaren Alonso – Alpine Ricciardo – McLaren Ocon – Alpine Vettel – Aston Martin Giovinazzi – Alfa Romeo Russell – Williams Schumacher – Haas F1 Latifi – Williams Raikkonen – Alfa Romeo Mazepin – Haas F1

DNQ:

Tsunoda – Alpha Tauri

Stroll – Aston Martin