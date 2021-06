Esteban Ocon blijft tot en met 2024 bij Alpine - Autoblog.nl

Ocon in een Mercedes gaat dus niet gebeuren. Hij heeft zijn contract bij Alpine met drie jaar verlengd.

Diverse Formule 1-teams hebben momenteel een combinatie van jong talent en een oude rot als rijdersduo. Ook Alpine, die zowel de 24 jaar jonge Esteban Ocon als de 39 jaar oude Alonso onder contract hebben. De twee zijn redelijk aan elkaar gewaagd: Alsono heeft een punt meer in de wacht gesleept, maar Ocon kwalificeerde vier van de zes keer het hoogst.

Het staat in ieder geval buiten kijf dat Ocon een van de grote talenten is van zijn generatie. Na Verstappen, Leclerc, Norris en Russell dan. Hij werd zelfs al genoemd als kandidaat voor Mercedes, mochten daar twee stoeltjes vrij komen. Heel vergezocht is dit overigens niet, aangezien Ocon een protegé is van Toto en eerder al testrijder was voor Mercedes.

Deze geruchten kunnen nu echter de prullenbak in want Ocon blijft gewoon waar hij zit. Alpine maakt bekend dat Esteban Ocon zijn contract tot 2024 heeft verlengd. De Fransman reed sinds vorig jaar voor het team uit zijn thuisland. Daarvoor reed hij in 2017 en 2018 voor Racing Point/Force India en in 2016 voor Manor Racing, waar hij zijn F1-debuut maakte. Tot zover het cv van Esteban Ocon.

Een Grand Prix winnen is een sensatie die Esteban Ocon nog nooit heeft mogen ervaren, maar hij was vorig jaar wél een keer dichtbij. Tijdens de knotsgekke GP van Sakhir werd hij namelijk tweede achter Perez. Dit is overigens zijn enige podium tot op heden.

Of daar nog podiums aan toegevoegd kunnen worden zal alles te maken hebben met de prestaties van de Alpine. Ocon’s lot is nu namelijk voor de komende drie jaar verbonden met dat van het team.