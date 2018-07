Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2018

Zou het dan nu eindelijk gaan gebeuren?

Een korte baan, veel bochten en het liefst een beetje regen. Dat is wat Verstappen nodig heeft om zijn eerste pole te kunnen bemachtigen. In normale condities zijn de Ferrari’s en Mercedessen gewoonweg te snel. Dan maakt het niet uit hoeveel talent je hebt. Motorvermogen kan een goede compensatie zijn.

Gelukkig is het nu een beetje aan het regenen in Hongarije! Er hangen dreigende wolken, in de lucht horen we wat gerommel en de pitlane is nog steeds kletsnat van een eerdere bui. Kortom, deze kwalificatie lijkt alles in zich te hebben om interessant te zijn. Met een beetje geluk zou Verstappen hier dan eindelijk die felbegeerde P1 startpositie kunnen behalen.

Q1

Een blik in de pitstraat leert dat de teams er zin in hebben. We zien een Sauber en een Mercedes in de pitstraat al wachten. Al snel volgen alle andere auto’s ook. Alle auto’s staan nu op de intermediate banden. Een gedeelte van de baan is nog nat. Volgens Raikkonen is de chicane al behoorlijk droog. Op sommige delen zie je veel spray van de banden afkomen, bij andere gedeeltes zie je niets meer. De laatste coureur op de baan? Max Verstappen.

De Mercedessen zetten als eerste een tijd neer. Hamilton is net iets sneller dan Bottas. Raikkonen komt er vervolgens aan om te laten zien dat de Ferrari ook in deze condities de betere auto is: hij is 8 tienden sneller. De tijd van Raikkonen is sowieso best goed (1:25.988), want ook Vettel bijt zich er op stuk. Dan de Red Bulls. Ricciardo staat voorlopig op de twaalfde positie, terwijl Verstappen P6 weet te bemachtigen. Beide Red Bull coureurs hadden te maken met bovengemiddeld veel verkeer.

Magnussen, Hartley en Sainz nemen een gok en gaan naar buiten op Ultra-softs slicks. Hun voorbeeld doet goed volgen. Met name de auto’s van de mindere teams gaan naar binnen voor nieuwe ultra-soft banden. Vooral Sainz is belangrijk om in de gaten te houden. In de tussentijd hebben Verstappen en Ricciardo zich herpakt en respectievelijk de vierde en derde positie gewonnen.

De keuze van Sainz is geen verkeerde, hij pakt de voorlopige pole position. Magnussen weet daar direct twee tienden onder de te duiken. Ook de top 3 teams komen naar binnen voor slicks. Tegelijkertijd begint het te onweren. Raikkonen en Hamilton geven aan dat het te nat begint te worden. In half natte omstandigheden pakt Verstappen voorlopig de tweede plaats. Het gaat nu een stukje harder regenen.

Ricciardo maakt het zichzelf erg moeilijk. Hij rijdt als enige op de gele band. Daarmee bungelt hij op het randje van uitschakeling. Telkens verbetert hij zijn tijd, maar doen de andere coureurs dat óók. In de tussentijd lijkt de regen af te namen, maar blijft het rommelen in de lucht. De teammaat van Max weet uiteindelijk Q2 te halen.

De afvallers van Q1 zijn

Vandoorne

Leclerc

Ocon

Perez

Sirotkin

Q2

De spanning is nog steeds om te snijden. Want wat is nu de beste strategie? Het lijkt te gaan regenen, maar de baan lijkt nog droog genoeg voor een paar snelle ronden op slicks. Alleen de laatste sector van de baan schijnt echt nat te zijn. Althans, volgens de engineers. Het is een complete schaatsbaan, dus alle auto’s gaan weer naar binnen voor intermediate banden. Vettel deed dit al van te voren en vliegt over de baan. Zijn tijd: 1:28.636.

Tegelijkertijd wordt het alsmaar natter en natter op de baan. Intermediates zijn dus de keuze voor iedereen. Sterker nog, die tijd van Vettel zal waarschijnlijk niet meer gehaald worden dankzij de slechter wordende weersomstandigheden. Dat merkt Stroll ook, want hij gaat, hoe kan het ook anders, van de baan af. Rijdt hij zijn vleugel daarbij aan gort? Maar natuurlijk. Lekker bezig, Lance.

Het gaat dermate hevig regenen dat de eerste coureurs op full-wet banden naar buiten gaan. Tegelijkertijd geeft Charlie Whiting aan dat de DRS niet meer open gezet kan worden. De auto’s op de baan worden alsmaar langzamer door de regen. Ricciardo speelde in Q1 al met vuur en doet dat nu weer. Hij rijdt 1:36’ers terwijl hij een 1:32 moet rijden om Q3 te kunnen halen. Dat is pijnlijk. De Australiër gaat het ook proberen op de regenbanden, tevergeefs.

De afvallers van Q2 zijn

Alonso

Hülkenberg

Ricciardo

Ericcson

Stroll

Q3

Pff. We weten niet hoe het met jullie hartslag is, maar hier op de redactie loopt ‘ie hoog op! Regen, Hongarije: nu moet Verstappen hem kunnen pakken. De regen is nog steeds flink aanwezig, getuige de poncho’s en paraplu’s in de tribunes. Hartley (ja, die doet nog gewoon mee) en Verstappen staan vooraan te wachten. Verstappen ‘verschalkt’ Hartley na enkele bochten. Nu heeft de Nederlander vrij baan. Dit is wat je wilt: vrij baan, geen spray. Ondanks de cleane lijnen heeft Verstappen ‘een momentje’ op de kerbs. In de laatste bochtensectie ook vrij veel onderstuur. Verstappen moet heel voorzichtig rijden. 1:38.923. Bottas knalt daar met 1.2 seconden onderdoor, Hamilton eveneens. Vettel heeft het wat lastiger.

Verstappen weet zijn tijd iets scherper te zetten, maar de andere coureurs gaan hem voorbij: Hamilton, Raikkonen, Bottas, Vettel en Gasley zijn voorlopig sneller dan Verstappen. Die poleposition lijkt er voorlopig niet in te zitten, helaas.

Het komt aan op de laatste ronde. De klok staat op 0:00. Vettel is de enige die zijn tijd echt lijkt te verbeteren en pakt P2 voor héél even. Dan pakt Bottas P1. Daar kan hij ook niet lang van genieten. De absolute regenkoning Lewis Hamilton pakt pole. Erg knap gedaan! En Max Verstappen? Die start morgen slechts vanaf P7. Auw.

De startopstelling voor morgen is:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Raikkonen

4. Vettel

5. Sainz

6. Gasley

7. VERSTAPPEN

8. Hartley

9. Magnussen

10. Grosjean

11. Alonso

12. Hülkenberg

13. Ricciardo

14. Ericcson

15. Stroll

16. Vandoorne

17. Leclerc

18. Ocon

19. Perez

20. Sirotkin