Germknüdel: BMW wil geld verdienen

Als mensen het écht willen, moet je het als peperdure optie kunnen aanbieden.

Nog niet zo heel erg lang hebben we het onderwerp Audi Exclusive behandeld. In dat geval ging het om een Audi S4. Via Audi Exclusive was het mogelijk om het interieur in fraaie kleuren te bestellen. Tsja, als de enige opties zwart en grijs zijn dan zul je snel gebruik van Audi Exclusive moeten maken. BMW heeft een soortgelijke tak, BMW Individual. Bij deze divisie zijn min of meer dezelfde dingen mogelijk: aparte kleurtjes, leersoorten en dergelijke. Niets raars. Als je de configurators opent van bijvoorbeeld de BMW 3, 5 of 7 Serie kun je zien dat je kunt kiezen uit extra veel soorten lak, leder en hout onder de noemer ‘Individual’.

Gek genoeg zijn niet alle BMW’s leverbaar met Individual lakkleuren. Zo zijn er diverse ‘X’-modellen niet leverbaar met speciale verf en ook de 1 en 2 Series blijven verstoken van een bijzondere tint. Dat is in principe geen probleem, maar wel opvallend. Zeker in het geval van de BMW M2 Competition. Tijdens de lancering van de M2 en M5 Competition vroegen onze vrienden van BMWblog.com een serie vragen aan Carsten Pries, hoofd Product Management voor BMW M. Zo werd er gevraagd naar de mogelijkheid om Individual lak te bestellen op de M2.

Die vraag is belangrijker dan je zou denken. Het kleinste BMW M-model is altijd in zeer beperkte mate leverbaar geweest. De 1M was er in drie kleuren (zwart, wit en oranje), de eerste M2 in vier kleuren (zwart, wit, grijs en blauw) en met de M2 Competition zijn daar toe kleuren bijgekomen: Sunset Orange en Hockenheim Silver, terwijl Mineral Grey niet meer mogelijk is. Kortom, er is niet veel keuze bij BMW’s pretletter.

Gelukkig laat Carsten Pries het een en ander los. Zo onderkent hij dat de aparte kleuren bij de M3 en M4 enorm goed scoren. Niet alleen de ‘standaard’-Individual kleuren die je kunt kiezen, maar ook de speciale kleuren. Denk aan die felgroene, felrode of felgele M4’s die we af e toe voorbij zien komen. Pries (geen familie van @RubenPriest) laat weten dat ze altijd kijken naar mogelijkheden om hun activiteiten uit te breiden. Er zijn wat logistieke uitdagingen (groene verf is zoveel lastiger dan witte verf waarschijnlijk), maar die zijn volgens Pries overbrugbaar. Hopelijk zien we dan binnenkort nog de meest extravagante kleuren op BMW’s leukste auto van dit moment.