BMW gebruikt goedkoop materiaal voor Skytop, maar dat wil je

Duurder is niet altijd beter: bij de BMW Skytop mag je blij zijn dat het merk kiest voor een ‘minderwaardig’ alternatief.

Bij de concepts die BMW meeneemt naar Villa d’Este is het altijd maar afwachten of het merk er brood in ziet. De Concept Touring Coupé die wij erg gaaf vonden, werd bijvoorbeeld niks mee gedaan. Toch heeft BMW besloten om twee recente concepts in productie te nemen: de Skytop als dikke roadster en de Speedtop als Shooting Brake-broer.

Duur grapje

BMW peilde dus dat er genoeg interesse is om dit tweetal te bouwen, onder twee voorwaarden. Er komen niet veel van en de exemplaren die er komen hebben een forse prijskaart. Maar goed, dan krijg je er wel iets gaafs voor terug. Een bijzonder design bijvoorbeeld, dat probeert te verbloemen dat eronder stiekem gewoon een BMW M8 schuil gaat. Diens 625 pk sterke V8 past dan wel weer mooi bij het plaatje. Het interieur wordt gemaakt met prachtig leer en andere hoogwaardige materialen. En ook al is de Speedtop een cabrio, soms moet je er ook in nattigheid mee rijden. Dus kan er een stoffen kap op. Ook deze is natuurlijk gemaakt van hoogwaardig leer.

Goedkoper materiaal voor dak BMW Skytop

Dat was echter de grijze BMW Skytop die we te zien kregen op Villa d’Este. En ja, het dakje daarop is van echt leer. Maar als jij één van de vijftig kopers bent, krijg je een dakje van synthetisch imitatieleer. En ondanks inspelen op het niet gebruiken van gevilde koe voor duurzaamheidsdoeleinden, wordt dat toch vaak gezien als minderwaardig. Je betaalt potverdikkeme naar verluidt alles vanaf 500.000 euro voor een auto, dan wil je toch op zijn minst echt lederen bekleding!

Nee hoor, dat wil je niet. Leer is mooi op een bank of bekleding van je auto, waar het binnen en droog is. Op de BMW Skytop moet het dak regen kunnen opvangen. Daar kan leer minder goed tegen: het kan leiden tot barsten, stugheid en grappig genoeg zelfs uitdrogen. Het synthetische alternatief moet erg lijken op leer, zonder de eigenschappen van de koeienhuid. En dus kunnen de 50 Skytop-kopers gerust het kapje erop hebben zonder dat je vervolgens alsnog een zeil erop moet leggen als het regent.

Toch zal het hebben van een dak op je BMW Skytop voor de meeste kopers optioneel zijn. Je wil natuurlijk gewoon open genieten van de roadster. In tegenstelling tot de M8 Cabrio waar de Skytop op gebaseerd is, moet je op die laatste zelf aan de slag om het dak te installeren en verwijderen. Het betreft een soort targadak wat perfect in de kofferbak past. Maar goed, je moet dus accepteren dat voor de kwaliteit op de lange termijn, het dak van een ‘minderwaardig’ imitatieleer is. Verder belooft BMW dat de Skytop 95 procent gelijkwaardig is aan het initieel getoonde concept. (via BMWBlog)