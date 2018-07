Boevengajes slaat weer toe en nemen R32 van AB-lezer mee

Het is helaas weer eens zo ver.

Vincent: “What’s more chickenshit than f***ing with a man’s automobile? I mean, don’t f*** with another man’s vehicle.”

Lance: “You don’t do it.”

Vincent: “It’s just against the rules.”

Ondanks dat de quote uit een film komt, is het niet minder waar. Er zijn zo van die ongeschreven regels waar je je aan houdt. Je gaat niet aanpappen met de ex van je beste vriend (of zijn moeder). Kittens verzuip je niet, de adblocker zet je uit en je gaat niet met een fles Laphroaig achter het stuur stappen. Nog zo’n regel: je zit niet aan andermans auto dat doe je gewoon niet. Klaar.

Helaas is die regel niet voor iedereen even duidelijk. Autoblog-lezer Kevin heeft het vandaag helaas anders moeten ervaren. Een jaar lang heeft hij gezocht naar een Golf R32 (MkV) in topstaat. Een geheel originele R32 met de vijfdeurs carrosserie in het zwart gespoten. Anderhalve maand geleden kocht hij de auto van zijn dromen.

Elke ochtend kijk hij na het wakker worden uit het raam om zijn R32 te kunnen aanschouwen. Zo ook vanochtend. Helaas stond vandaag zijn auto er niet. De auto is vannacht gestolen voor zijn huis in Zoetermeer.

Signalement

Merk: Volkswagen

Typoe: Golf

Uitvoering: R32

Carrosserie: vijfdeurs

Kleur: Zwart metallic

Kenteken: 89-XX-XV

De auto is bijna helemaal origineel, inclusief de originele 18″ velgen en de blauwe remklauwen. De auto heeft de achterruit en zijruiten achter iets donkerder getint. Een herkenbare feature zijn de ‘R’-badges op de sideskirts, vlak voor het achterwiel. Dat is iets wat een R32 niet standaard heeft.

Mocht je de auto gezien hebben kun je contact opnemen met de redactie via tips@autoblog.nl. Namens de redactie en Kevin alvast heel erg bedankt!