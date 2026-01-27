Volgende stap in gevoel naar EV’s brengen: een koppelingspedaal

Zelf schakelen in je EV middels flippers is alweer passé, een koppelingspedaal is wat je echt wil.

Hetgeen wat je het meest hoort bij EV’s voor petrolheads: beleving. Volgens velen kan het niet zonder geluid. En dus zijn auto’s als de Ioniq 5 N waar je wel geluid krijgt, al dan niet gesimuleerd, al een mooie nieuwe stap. Toch is niet iedereen lyrisch over geluid als extra beleving, zo werd duidelijk toen BMW losliet dat de nieuwe elektrische M3 het geluid van een V10 gaat simuleren. Het voelt wellicht iets te… geforceerd.

Nepschakelen in EV’s

Hetzelfde merk je, terugkomend op de Ioniq 5 N, als het gaat om gesimuleerde schakelmomenten. In de Hyundai wordt dan ook echt per ‘versnelling’ het koppel beperkt, zodat je per versnelling merkt dat je ook echt moet schakelen. Of dus lekker tegen de redline bashen terwijl je zelf in het lawaai zit. Mag ook, het voordeel is wel dat het niet slecht is voor je motor in dit geval.

Koppelingspedaal in EV?

Afijn, zoals Hyundai het heeft bedacht werkt het gewoon zoals schakelen met flippers. Een patent van Subaru toont aan dat het Japanse merk het hogerop wil zoeken qua nepschakelen. Volgens dit patent, ontdekt door Carbuzz, wil Subaru iets doen met een EV die een koppelingspedaal heeft.

Dat werkt precies zoals je denkt dat het werkt. Net zoals auto’s met een handbak zit er in de EV van Subaru met koppelingspedaal een derde pedaal links van de rem, waarmee je de bak in de ‘vrijloop’ plaatst om te kunnen schakelen. Uiteraard gaat dit gepaard met een versnellingsbak in H-patroon tussen de voorstoelen. En de grap: beide zijn dummy’s. In zowel het pedaal als de bak zitten enkel sensoren om de positie te bepalen, die de computer van de auto aansturen. Het logische vervolg is dan dat de koppeling indrukken de auto laat doen wat een koppelingspedaal in een ICE ook doet: in de vrijloop komen.

Jackrabbit Start

Grappig genoeg staat het patent te boek als een Jackrabbit Start Suppression Device, niet perse als een koppelingspedaal voor een EV. Een Jackrabbit Start is Engels voor het extreem snel en plotseling accelereren, waar EV’s natuurlijk onder de verkeerde omstandigheden last van kunnen hebben dankzij veel en direct beschikbaar koppel. Een koppelingspedaal zou dus ook kunnen helpen met de motor in een vrijloop houden, zodat er niet gereageerd wordt op je gasinput tenzij je hem loslaat. Hoe dat allemaal werkt, is nog even gissen. Er is wel meer wat lijkt op hoe een koppelingspedaal werkt zoals je gewend bent: zo zou je de auto enkel kunnen starten met het koppelingspedaal ingedrukt. Maar goed, bij vrijwel elke EV werkt dat vaak hetzelfde alleen dan door de rem in te trappen.

Het betreft dus nog een patent voor een koppelingspedaal in een EV. Of er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt in bijvoorbeeld de opkomende elektrische STI, dat is natuurlijk nog niet bekend. Opmerkelijk is wel dat het systeem lijkt op iets waar Toyota al een tijdje mee bezig is en bovendien hebben Subaru en Toyota al lang een tactische samenwerking met elkaar. Het zou dus kunnen duiden op een elektrisch sportmodel wat onder beide merken uitgebracht wordt.