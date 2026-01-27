Negen tips om de actieradius van je EV te optimaliseren als het koud is

Zo kom je de ijskoude winter door met een elektrische auto.

De winter is voor elektrische auto’s een uitdagend seizoen. Kou heeft nu eenmaal invloed op accuprestaties, laadsnelheid en actieradius. Dat betekent niet dat een EV ineens onbruikbaar wordt, maar wél dat je er net iets slimmer mee om moet gaan. Gelukkig zijn er een paar simpele tips die je helpen om het maximale uit de actieradius van je elektrische auto te halen bij koud weer.

Onze EV-vrienden van Electrek schakelden twee EV-experts in voor de beste adviezen. De tips komen van Richard Reina (product training director bij CARiD.com) en Casey Donahue (CEO van laadplatform Optiwatt). Hieronder hebben we die tips samengebracht in één overzichtelijk artikel.

1. Pas je rijstijl aan

Veel wintertips die we al jaren kennen van brandstofauto’s gelden net zo goed voor EV’s. Haal onnodig gewicht uit de auto, zorg voor juiste bandenspanning, maar ook je rijstijl pas je op dezelfde manier aan. Rij rustig, hou afstand en pas je snelheid aan. Daar komt bij: in een EV is het extra onverstandig om in de kou hard op te trekken vanwege de grote hoeveel koppel wat het nodige slipgevaar oplevert.

Gelukkig helpen veel EV’s uit zichzelf als ze merken dat het buiten koud is. Tegenwoordig toont vrijwel elke auto realtime het verbruik en de resterende actieradius, waardoor je snel leert welke snelheid en rijstijl het efficiëntst zijn.

2. Parkeer zoveel mogelijk binnen

Hoe kouder de accu, hoe lastiger hij energie hij kan leveren. Volgens Reina verliest een EV met elke graad temperatuurdaling een beetje actieradius. Binnen parkeren helpt om dat verlies te beperken. Dat hoeft niet eens een verwarmde garage te zijn. Zelfs een paar graden verschil maken al uit. Als de mogelijkheid zich voordoet, is parkeren in een parkeergarage dus ook al een goede keuze.

3. Plan je vertrektijd

Veel EV’s bieden de mogelijkheid om je vertrektijd in te plannen. Dat is niet alleen handig voor het opladen, maar ook voor het voorverwarmen van de auto. Dat heeft vooral voordelen als de auto nog aan de lader hangt. Donahue legt uit dat je zo de accu en het interieur al op temperatuur brengt zonder dat het energie uit de accu slurpt en daarmee dus geen effect heeft op de actieradius.

4. Voorverwarmen vóór het opladen

Een koude accu laden is minder efficiënt. Een batterij die nog niet op temperatuur is, loopt sneller leeg en heeft ook maar beperkt voordeel van de opbrengst van het regeneratieve remmen.

Donahue adviseert daarom om je EV eerst te conditioneren (voorverwarmen) voordat je gaat laden. Door de accu op temperatuur te brengen, werkt niet alleen laden beter, ook de opbrengst van het regeneratief remmen kan weer optimaal gebruikt worden. Zo haal je meer rendement uit elke gereden kilometer.

5. Laad slim, vooral thuis

Als je een thuislader hebt, is het advies om vooral ’s nachts je EV volledig op te laden. In de winter kun je rekening houden met 20 tot 30 procent minder actieradius bij temperaturen onder het vriespunt. Met een volle accu begin je de dag simpelweg met meer marge. Volgens Reina is dat niet alleen slim, maar ook gewoon veiliger. De kans dat je met een lege accu stil komt te staan, wordt er kleiner van.

6. Gebruik de eco-modus

De meeste elektrische auto’s hebben een ecologische rijstand. Schakel hem in en je EV heeft minder vermogen tot zijn beschikking. Jammer voor de prestaties en stoplichtsprintjes, maar wel goed voor je actieradius.

7. Gebruik stoelverwarming

Naast de eco-modus kun je ook zelf een efficiëntere stand simuleren. Zet bijvoorbeeld de verwarming een paar graden lager en zet de stoelverwarming hoger waar mogelijk. Klinkt tegenstrijdig, maar het is heel logisch. De autoverwarming heeft energie nodig om het hele interieur inclusief jou te verwarmen. De stoelverwarming hoeft alleen jou te verwarmen. En laten we eerlijk zijn, daar gaat het om.

8. Verwacht snellaadfiles

In de winter kunnen openbare laadpunten extra druk zijn. Donahue raadt aan om je route vooraf te plannen en bij voorkeur te kiezen voor grotere laadlocaties met meerdere laadpalen. Dat verkleint de kans dat je zolang moet wachten dat je EV leeg is voordat je aan de paal staat. Dan sta je in plaats van aan de paal, voor paal. Sorry hiervoor.

9. Bereid je voor op slecht weer en noodgevallen

Ga je een langere rit maken of wordt er slecht weer voorspeld? Bereid je dan voor op het worstcasescenario. Zoek vooraf laadpunten langs je route, zorg dat je telefoon volledig is opgeladen en neem een laadkabel of powerbank mee.

Reina adviseert daarnaast om warme kleding, dekens, water, houdbaar eten en zelfs een kleine schep in de auto te leggen. Mocht je onverhoopt vast komen te staan door sneeuw of een storm, dan ben je in elk geval voorbereid. Ja, je EV wordt er zwaarder van, waardoor een deel van tip 1 wegvalt, maar je zult er op zo’n moment geen spijt van hebben.

Donahue vult aan dat het in de winter ook verstandig is om rekening te houden met stroomstoringen, zeker in regio’s waar die vaker voorkomen. Houd het weerbericht in de gaten en laad je auto bij voorkeur volledig op vóór een periode met extreem weer.