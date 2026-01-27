Is een blubberdikke US import met 600 pk ook leuk zonder V8?

Vermogen? Check. Platform? Check. Dikke Amerikaanse import? Check. V8? Oei.

Elk continent heeft zijn eigen wensen en behoeften op autogebied. Een Amerikaan snapt er maar niks van dat wij in kleine turbotorretjes van vier meter rijden, maar voor ons voelt alles zes meter lang maken en uitrusten met een zuipende V8 dan weer als een exces. Toch is dat precies wat sommige fans van de VS willen in Europa en een dikke Amerikaan importeren (of zijn auto) is dan een mooi statement. De keuze is reuze, helemaal als je een dikke slee met V8 wil. En ook op de grote vermogens uit dito motoren in een E63, RS 6 of M5 kwamen genoeg antwoorden vanaf de andere kant van de plas.

Cadillac V

Neem Cadillac, wat mede dankzij hun V-modellen niet meer te boek staat als het merk voor luie opa-auto’s. Zo’n CTS-V is serieus lekker geweld dankzij een V8-motor die uit de Corvette gehaald wordt. Het hoort er wel een beetje bij. Toch besloot ook Cadillac om iets meer de massa op te zoeken met een kleinere broer voor de CTS(-V). Waar dat de 5 Serie van Caddy is, kwam er een 3 Serie. Deze heette ATS. Dit was ook min of meer een opvolger voor de Cadillac CTS Coupé, die niet meer als CTS verkocht werd.

Cadillac ATS-V

Net als dat er een CTS-V Coupé was, kwam er ook een Cadillac ATS-V Coupé. Daar mis je direct wel iets: deze had geen V8. In plaats daarvan moest een 3.6 liter grote V6 met twee turbo’s het werk doen. Qua vermogen kom je niks tekort: 470 pk, meer dan de BMW M4 des tijds. Ook qua transmissie geen problemen: een automaat met acht versnellingen mocht, maar zelf roeren met een zesbak van Tremec was mogelijk. Een lekker pretpakket. Toch vragen we ons af of het niet hebben van een V8 toch een beetje het Amerikaanse gevoel weghaalt. Zou jij het willen?

Cadillac ATS-V op Marktplaats

Mooi, want dan kan je terecht op Marktplaats voor een Cadillac ATS-V op Nederlands kenteken. Hij is hier nooit officieel geleverd, maar er staan een handjevol op gele platen. Zover wij kunnen vinden zijn maar twee van die exemplaren de V en die andere is een sedan die wel eens gespot is. Uniek is het dus zeker. En laten we wel wezen: los van het V8-vraagstuk lijkt het een tof totaalplaatje. Maar er is meer: standaard was de 470 pk sterke ATS-V al vlot zat en zat je binnen 3,9 seconden op 100 met een top van 304 km/u. Dit exemplaar is dik aangepakt en is nu goed voor, volgens de advertentie, 600 pk en 775 Nm. Goedemorgen!

Wellicht heb je nu een kleine aha-erlebnis, want we hebben in 2022 ook al geschreven over de Cadillac ATS-V toen deze te koop stond. Je weet vrij snel zeker dat het dezelfde auto is als het om de enige gaat, maar dat het kenteken af te lezen is maakt het nog makkelijker. Het betreft een in 2017 in Duitsland geleverde ATS-V die volgens de advertentie aldaar enkel in de zomermaanden is gereden. In 2022 stond er 41.000 kilometer op, dat is drie jaar later iets meer dan 50.000 stuks. Nog steeds niet veel. Het betreft overigens de automaat, niet de handbak. Jammer, maar wel begrijpelijk.

Kopen

Indien je net de boot gemist had in 2022, krijg je nu nog een kans om de gepeperde Cadillac ATS-V te kopen. Nog steeds moeten er wel flinke knaken voor neergelegd worden. Des tijds stond er 62.995 euro op de prijskaart, nu is dat 59.995 euro. Bij dit soort auto’s is het altijd lastig om de afschrijving in te schatten, want ‘vind er nog maar eens een’ is wel van toepassing. Maar ja, er hoeft maar één iemand een ATS-V Coupé te importeren en het aantal is verdubbeld. Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Maar dit lekker dikke exemplaar is nu nog een unieke kans. Kopen kan uiteraard op Marktplaats, tenzij je een V8 een must vind in een dikke Amerikaan. Dan komt de ATS helaas net iets tekort.