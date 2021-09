Kwalificatie Formule 1 sprintrace: GP van Italië

Een Formule 1 kwalificatie op vrijdag? Dat betekent anno 2021 maar één ding: een sprintrace! Wie start hem op pole?

Zon, warmte en veel rood: dan weet je hoe laat het is. Tijd voor het enige echte F1-weekend in Italië. Tenminste, ‘het’ F1-weekend in Italië. Het land van pizza bracht ons ook al een race aan het begin van het seizoen, die officieel de GP van Emilia-Romagna wordt genoemd. Deze vond plaats op het circuit van Imola. De ‘echte’ GP van Italië brengt ons bij een wellicht nóg bekender circuit en de thuisbasis van dé GP van Italië: Monza.

Monza is het circuit van de tifosi, voor Ferrari-fans is dit de thuisbasis. Een beetje extra aandacht voor Carlos Sainz en Charles Leclerc, dus. Maar eerst even waarom we vrijdag over een kwalificatie schrijven. Inmiddels voor velen duidelijk: Monza brengt ons dit jaar een extraatje. De GP van Italië 2021 is één van de races die het nieuwe format in de Formule 1 heeft: een sprintrace. Die wordt morgen verreden en bepaalt de startopstelling. Om de startopstelling daar weer van te bepalen wordt er nu nog even geracet in een wat meer klassiek kwalificatie-format. Met als enige verschil dat je nu op vrijdagavond nog even voor je tv moet hangen. Of dit artikel lezen, als je dat liever doet.

Op moment van schrijven kan de sessie elk moment van start gaan, dus wat weten we al zeker? Welnu, @WillemE, of voor vanavond even Willem Kuipers Munneke, meldt ons vanuit zijn vakantiehuis in Italië waar de weersomstandigheden lijken op die in Monza, dat het bewolkt doch droog blijft. ‘Normale omstandigheden’ dus. Rest enkel nog de vraag: wie start de sprintrace op pole?

Q1

Ferrari maakt gelijk de tifosi blij: beide auto’s knallen gelijk de baan op. Ze worden vergezeld door beide Williams-bestuurders (Russell en Latifi), beide Hazen (Mazepin en Schumacher), en ook Tsunoda en Verstappen beginnen alvast met rondjes rijden.

De eerste tijden zijn voor Leclerc en Sainz van Ferrari, met Sainz op een kleine voorsprong. De benchmark-tijd is 1.22.495. Niet voor lang: Verstappen knalt gelijk daarna een 1.22.108 binnen. De rest van de coureurs volgt op gepaste afstand. Maar goed, dit is nog even een teen in het water dippen. Ook Lando Norris van McLaren is begonnen en rijdt de eerste tijd onder 1.22: de snelste.

Ondertussen is het circuit bomvol en zijn ook de twee Mercedessen bezig met een tijd neerzetten. De eerste snelste tijd voor Mercedes gaat naar geweldige vent Bottas, maar ook dat is van korte duur nadat Hamilton een 1.20.543 neerzet. Ricciardo, Gasly en Giovinazzi volgen met minder dan een seconde afstand.

Met nog anderhalve minuut op de klok voor Q1 bestaat de gevarenzone uit Vettel, Ocon, Schumacher, Mazepin en Kubica, maar zelfs dan is er nog een hele strijd te strijden. Hamilton en Bottas eindigen de sessie als eerste wanneer de klok op 0 komt te staan en de gevarenzone verandert ook nog even behoorlijk. Dat betekent wel zuur nieuws voor Tsunoda en Latifi, want Vettel schiet zichzelf nog even naar plek 10 en Ocon eindigt op plek 14. Russell kruipt door het oog van de naald en knalt nog even van plek 17 naar plek 15.

Afvallers: Latifi – Tsunoda – Schumacher – Kubica – Mazepin

Q2

En we mogen weer de baan op! Dit keer zijn de eerste bestuurders die het Italiaanse asfalt raken zijn de twee Red Bulls. Maar ook Bottas en Vettel rijden snel de pits uit en vanaf daar volgt een ruime meerderheid van de coureurs. In Q1 reed Mazepin Leclerc bijna van de sokken, wat voor een stewards-inspectie zorgt. Aan het begin van Q2 wordt bepaald dat daar geen actie nodig is.

Drie minuten na aftrap is elke coureur op de baan en de eerste tijd wordt neergezet door Checo Perez. Max Verstappen en daarna vrij snel zowel Bottas als Hamilton gooien de snelste tijd van Perez snel in de prullenbak. Lewis Hamilton zet een bloedsnelle 1.19.936 neer, maar het verschil is nihil van plek één tot en met zeven. Vervolgens wordt het lekker rustig op Monza, want de meerderheid van de bestuurders duikt de pits in.

Alonso heeft even een oepsie en snijdt de eerste chicane een klein beetje af, waardoor Perez die hem wél zoals bedoeld neemt snel moet schakelen. Alonso zet trouwens nog geen tijd neer, wat hem met nog vijf minuten op de teller samen met Ocon, Vettel, Sainz en Russell in de eliminatieplekken zet. Op de baan gebeurt weinig, in de pits is waar je moet zijn voor ‘actie’.

Bij de return op de baan wordt het druk bij de uitgang van de pits, dat tot frustratie van Max. “Unbelievable” klinkt het over de Red Bull-radio. Op de slow-motion beelden is te zien dat Hamilton ook nog bijna aangetikt wordt door een Aston Martin. Zo druk was het dus: de stewards gaan alle heisa in de pitstraat onderzoeken. Op de baan wordt de snelste tijd van Hamilton niet meer verbeterd, maar vanuit de gevarenzone wordt nog wel even een Ferrari naar de top 10 gelanceerd. Sainz kan nog ontsnappen aan de eliminatie en tegelijkertijd moeten Aston Martin, Alpine en Williams hun hele line-up in de pits parkeren.

Afvallers: Vettel – Stroll – Alonso – Ocon – Russell

Q3

Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren hebben juist nog beide hun bestuurders op de baan. Antonio Giovinazzi en Pierre Gasly maken de top 10 af. Alle reeds genoemde coureurs zetten ook gelijk hun banden op het Italiaanse asfalt aan het begin van Q3. Tenminste, iedereen behalve Giovinazzi.

De eerste tijden in de derde kwalificatiesessie komen wederom van de Mercedessen. Geweldige vent Bottas knalt een 1.20.388 erin, die Hamilton gelijk pakt met een 1.19.949. Max Verstappen komt ook onder de 1.20 op 1.19.966. Lando Norris en Daniel Ricciardo zetten ook scherpe tijden neer op plek 3 en 4. Valtteri Bottas, Gasly, de Ferrari’s en Sergio Perez blijven allemaal binnen een seconde van Hamilton, maar dat is tot nu toe wel de volgorde. De wingman van Verstappen zit met een verschil van 0.933 wel vrij ver achter de rest. Zoals altijd: dat kan nog alle kanten op.

Op de helft van de laatste kwalificatiesessie duikt iedereen weer naar binnen, daar waar Giovinazzi al de hele tijd staat. Met nog drie minuten op de klok is het weer tijd voor iedereen om de baan op te gaan. Iedereen lijkt er nog één ‘flying lap’ in te gooien, en met Verstappen met een 1.20 en een beetje lijkt het redelijk vast te staan welke tijden er zijn gereden.

MAAR DAN! Wanneer Verstappen de tijd van Hamilton niet verbetert pakt ineens geweldige vent Bottas de snelste ronde van de kwalificatie! Hamilton schiet daarna ook naar een snellere ronde dan zichzelf, maar NIET sneller dan Bottas! Daarmee is de top drie Bottas – Hamilton – Verstappen. De top 10 wordt afgemaakt door Norris, Ricciardo, Gasly, Sainz, Leclerc, Perez en Giovinazzi. Bottas start de sprintrace dus op pole position, maar daarmee is de grid van de race op zondag alles behalve bepaald.

Uitslag