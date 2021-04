Eerste Formule 1 sprintrace aangekondigd voor GP Engeland - Autoblog.nl

Het nieuwe sprintrace format voor de Formule 1 zal voor de GP Engeland plaatsvinden op 17 juli.

Deze week werd een vrij substantiële verandering aangekondigd in de Formule 1. Als nieuwe vorm van kwalificatie komt namelijk de sprintrace naar de Formule 1. We hebben je in het artikel van eergisteren al een beetje bijgespijkerd over hoe dat eruit gaat zien, maar in het kort: na de reguliere kwalificatie op vrijdag mag er niet meer aan de auto’s gezeten worden en wordt er zaterdag een 100 km lange race gereden. De uitslag van die race bepaalt de startvolgorde bij de Grand Prix op zondag. De race is niet alleen mooi voor de startpositie, de winnaar(s) worden ook beloond. De top drie van de sprintrace krijgt punten voor het wereldkampioenschap.

Eerste sprintrace

Het format is officieel en we zouden de sprintrace al terugzien ‘ergens in het Formule 1 seizoen van 2021’. Het was al bekend dat drie races het format mogen gebruiken, min of meer als test. Nu is bekend gemaakt welke race het spits mag afbijten: dat is namelijk de GP van Engeland. De race op Silverstone wordt verreden op 18 juli en daarmee wordt de eerste sprintrace verreden op 17 juli.

Overige twee

Dat Silverstone één van de kandidaten was, was al bekend. Dan blijven er nog twee locaties over voor het houden van een sprintrace in de Formule 1. Het schijnt dat de twee belangrijkste kandidaten de GP’s van Italië en Brazilië zijn. Daarover volgt waarschijnlijk binnenkort eveneens een bevestiging (of ontkenning, je weet maar nooit).

Primeur

Directeur van Silverstone Stuart Pringle kondigde het nieuws zelf aan en is trots op de primeur. Hij vindt het een mooie primeur voor een dusdanig grote verandering. Silverstone is dus het decor van de sprintrace in de Formule 1 en is waar het format gemaakt of gekraakt wordt. Wij zijn benieuwd!