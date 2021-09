Sprint Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Italië 2021

Wie pakt de pole voor de Grand Prix van morgen, in de race van vandaag? We gaan het zien in de Sprint Kwalificatie!

Voor de tweede keer dit jaar, krijgen we dit weekend het nieuwe hete format van de F1 voorgeschoteld. Dat betekent in dit geval dat waar je normaal gesproken op de zaterdag vlijmsnelle kwalificatierondjes zou verwachten, je vandaag een korte race van 18 ronden mag bekijken. De soort van traditionele kwalificatie is namelijk gisteren al geweest.

Zoals verwacht werd dat een Mercedes-fissa. Het enige soort van aparte was dat niet Lewis Hamilton, maar Valtteri Bottas de snelste was. Dit ‘probleem’ voor Das Haus zal zichzelf echter linksom of rechtsom oplossen. VB77 gaat namelijk een paar grid penalties pakken, omdat hij extra motoronderdelen in zijn ‘poule’ voor het jaar nodig heeft. Die straf hiervoor volgt echter pas morgen. Zodoende is het alsnog voor de hand liggend dat BOT vandaag vriendelijk verzocht wordt plaats te maken voor HAM. Dan kan die laatste in theorie namelijk weer een puntje extra pakken.

Dat alles gaat er dan wel vanuit dat Max Verstappen Lewis Hamilton niet pakt bij de start zoals gebeurde in Silverstone natuurlijk. In dat geval moet Mercedes namelijk opeens een nieuw plannetje bedenken…

Start

Als Lamont Marcell Jacobs van de grid gesprint is, kijken we schuin van voren naar de auto van Bottas. Stiekem kijken we echter al naar het platte vleugeltje van Verstappen achter BOT. Als de auto’s van hun plek komen, lijkt VER er goed bij te zitten, maar perspectief is in deze zin alles. Al snel zien we dat schijn niet bedriegt. Hamilton heeft een knakige start en wordt opgeslokt door Verstappen, de McLarens én Gasly! Meteen al spektakel dus.

Max moet echter heftig verdedigen in de eerste chicane om Ricciardo van zich af te houden. Daarbij gaat de honingdas fors van zijn gas, doch dat wordt de pech van GAS. De Fransman geeft de McLaren een klein kusje en dat komt hem duur te staan. De vleugel van de Alpha Tauri hangt op half zeven en breekt vervolgens af richting de tweede chicane. Einde verhaal voor de kopman van Red Bulls tweede team.

De klapper zorgt voor een safetycar situatie. Maar niet voordat Tsunoda en Kubica nog even elkaar het leven zuur maken. Die twee kemphanen mogen daarna achteraan aansluiten en overnieuw beginnen. Hamilton is door de crash van Gasly opgeschoven naar P5, maar zal daar uiteraard niet dolblij mee zijn.

Behalve Max en de McLarens hebben ook Stroll en Giovinazzi een goede start gemaakt. Helaas voor Red Bull gaat dat ten kosten van Perez, die onder de streep dus een plek verliest hoewel Gasly voor hem uit is gevallen. Het is nu de vraag of er ingehaald kan worden in deze fast & furious sprintrace wanneer de safetycar verdwijnt.

Dat blijkt vervolgens ernstig tegen te vallen. Bottas trekt puur op topsnelheid direct een gaatje naar Verstappen. Maar onze held kan wel verdedigen ten opzichte van de op softs gestarte McLarens. De oranje bolides verliezen vervolgens al snel secondes op het leidende duo, doch Hamilton maakt geen moment de indruk Norris echt te kunnen bedreigen. Die zit zich dus ongetwijfeld op te vreten.

Een stukje verderop in het veld doet Perez verwoede pogingen om Stroll te kraken. Dat lukt uiteindelijk, maar daarbij snijdt Checo wel de chicane af. Hij moet Lance Vance Dance dus weer terug voorbij laten. De net als de McLarens op softs gestarte Canadees, moet zich een ronde later echter alsnog gewonnen geven. De wedstrijdleiding is er echter nog niet zo zeker van of Red Bull dit allemaal netjes heeft aangepakt…

Maar feitelijk is dat gerommel in de marge. De grote winnaar van de dag heet namelijk onverwacht Max Verstappen! Niet omdat hij deze sprint kwalificatie wint, want dat doet Valtteri Bottas plichtsgetrouw voor Mercedes. Doch Bottas verdwijnt morgen dus van de grid en dan staat Verstappen gewoon eerste. Dit terwijl Hamilton slechts als vierde zal starten, want hij weet niet voorbij te komen aan de twee McLarens. Max doet zodoende ook goede zaken in het kampioenschap, waarin hij weer twee puntjes uitloopt op zijn grote rivaal.

Giovinazzi doet goede zaken met de achtste startplek, na zijn zevende stek bij de vorige race in Nederland. Alonso is slechts elfde, maar zal blij zijn met zijn inhaalactie op mede-kampioen Vettel. Latifi verslaat vandaag voor de eerste keer zijn teammaat Russell in een kwalificatie! Zo heeft een saaie race ook altijd wel weer wat opvallende gebeurtenissen…Is het al morgen?

De volledige uitslag