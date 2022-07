Kwalificatie Sprintrace: GP van Oostenrijk 2022

Lachen, huilen en juichen: het is kwalificatie op vrijdag vanwege de sprintrace op zaterdag! Dit is hoe de kwalificatie voor de sprintrace voor de GP van Oostenrijk verliep.

Oranje tribunes kun je op drie plekken hebben: de GP van België, omdat Max Verstappen Belgische roots heeft, de GP van Nederland, omdat Max Verstappen onder de Nederlandse vlag racet, en de GP van Oostenrijk, omdat Max Verstappen bij het Oostenrijkse Red Bull racet en de Red Bull Ring dus ook een soort thuisbasis is. Dus iedereen heeft zijn oranje shirtje weer aan en is klaar om luidkeels ‘Super Max’ van de Pitstop Boys mee te zingen. Voor dat laatste moet Max echter wel de race even winnen.

Kwalificatie Sprintrace GP van Oostenrijk

Voordat het zo ver is op zondag, krijgen we op zaterdag een sprintrace. En om daar weer een startgrid te krijgen, komt er een ’traditionele’ kwalificatie op vrijdag. En die hebben we net achter de rug. Zoals gezegd: lachen, gieren, brullen, janken en balen.

Q1

De kwalificatie begint zoals een kwalificatie meestal begint: een aantal auto’s trotseren de baan, een aantal auto’s blijven in de pits. Beide Ferrari’s zijn in ieder geval alvast op de baan te vinden, samen met de McLarens, Sergio Perez en een paar andere namen. Max Verstappen en beide Mercedessen blijven nog even in de pits staan.

De eerste rondetijden komen neer op 1:06, door Leclerc en Sainz. Perez sluit daar naadloos op aan. De echte actie moet natuurlijk nog komen. Wel raakt Carlos Sainz zijn tijd kwijt, want bij bocht 10 kwam hij net buiten de baan. Het was op het randje, maar limieten zijn limieten. De Spanjaard zegt gelijk “I didn’t do it”. Wat je natuurlijk altijd zegt.

Zowel Magnussen als Alonso gooien een vrij snelle ronde erin en zelfs Mick Schumacher vliegt even naar de top! Het is van korte duur, want Leclerc gooit hem gelijk weer helemaal bovenaan. Dit keer mag Sainz een rondetijd van 1:06,3 wel op het bord laten staan. Inmiddels zit ook Verstappen op de baan, dus kunnen we even kijken of Red Bull ook daadwerkelijk domineert op de Red Bull Ring.

In eerste instantie: ja. Zowel Perez als Verstappen zitten boven de Ferrari’s, maar ook Verstappen doet een Sainz-je. In bocht tien pakt hij ook de kerbstones iets te enthousiast mee en wordt die snelste ronde weggehaald. Meerdere coureurs hebben hier last van, want er worden vele tijden weggehaald door het buiten de lijntjes kleuren in bocht 10. Nog een keer proberen dus. Om het allemaal nog interessanter te maken is ook de eerste tijd van Hamilton de snelste van de sessie. Nog steeds wel boven de 1:06. De eerste 1:05 is een 1:05,8 van Verstappen in zijn eerste geldige ronde. Al wordt hij wel snel afgetroefd door beide Ferrari’s. Wel betekent het dat ze allemaal veilig zijn, dus de eliminatie gaat naar de andere coureurs. Er wordt in de laatste vijf coureurs nog hard geprobeerd in de laatste minuut, maar het mag niet voor iedereen baten.

Afvallers Q1: Ricciardo – Stroll – Zhou – Latifi – Vettel

Q2

In Q2 duikt Verstappen wel direct de baan op. En dat geldt eigenlijk voor de hele overblijvende line-up. Er worden vanaf nu steevast 1:05’s gereden. De eerste door Verstappen, dit keer wel zonder track limits, maar het is Hamilton die Verstappen direct afstraft met een snelste tijd. Daardoor wordt Verstappen in eerste instantie omringd door Mercedessen, met Russell die op plek 3 eindigt. Er moet dus flink snel gereden worden.

Track limits lijken veel roet in het eten te gooien, want ook Perez raakt weer een rondetijd kwijt. Eigenlijk kun je dat niet gebruiken, want ook de ronde erna telt dan niet. In beperkte tijd toch niet wat je wil. Hamilton blijft het snelste maar de ‘usual suspects’ blijven wel hun plekje in de top 10 houden. Genoeg dus om naar Q3 te gaan. Leclerc en Sainz schieten nog wel even naar de top 4. Voor Perez is het tijd om actie te ondernemen, want met nog drie minuten op de klok staat hij in de gevarenzone. Ook voor Norris wil het maar niet lukken en ook hij staat in de gevarenzone.

Met de klok op 0 weet Perez zichzelf nog net naar de top 6 te katapulteren. Norris is het helaas niet gelukt, samen met beide AlphaTauri’s, Albon en Bottas.

Afvallers Q2: Gasly – Albon – Bottas – Tsunoda – Norris

Q3

Vanaf nu moeten er toch echt serieuze tijden gereden worden om de kwalificatie voor de sprintrace voor de GP van Oostenrijk met een goede tijd af te sluiten. Dus schiet iedereen pijlsnel de baan op. De top 4 is daarom een aardig voorspelbare VER – LEC – SAI – PER. Russell en Hamilton doen goede dingen met de Mercedes, maar blijven nog even achter in het eerste deel van Q3. De twee Alpines en de twee Hazen blijven ook nog even nog niet op topniveau.

Maar dan: rode vlag. Een zeldzame klapper voor Lewis Hamilton. De Brit vliegt niet vaak van de baan, maar het gebeurde nu wel en het is gelijk een tijdelijke stop voor de sessie. De boeman lijkt de wind te zijn, die het in Oostenrijk moeilijk maakt voor vele coureurs. Hamilton verliest de controle over zijn auto en raakt de muur. Wel komt de Brit vrij snel uit zijn auto, dus van medische problemen is geen sprake. Wel moet de sessie even stilgelegd worden om de boel even netjes op te ruimen.

Na tien minuutjes rust is er nog vijf minuten voor de resterende coureurs om een snelle ronde te rijden. Dat duurt echter maar twee minuten, want voor Mercedes is het drama compleet. In de laatste bocht vliegt George Russell eraf, wederom door de heftige wind. Ook Russell komt vlekkeloos uit zijn Mercedes, maar de Mercedes is flink kapot. Dus komt de rest weer de pits in. Een bijzondere Q3.

Maar goed. Met nog twee-en-een-halve bloedstollende minuten zijn het de Ferrari’s die Red Bull van tegengeluid moeten voorzien. De Ferrari’s zetten een bloedsnelle tijd neer, maar Verstappen pakt nog in zijn laatste ronde een 1:04 mee. Verstappen domineert dus in zijn thuisbasis, met de Ferrari’s op de hielen. Perez pakt plek vier en Russell blijft met een aardig snelle tijd nog op plek vijf. Ocon en Magnussen doen goede dingen voor hun teams, Schumacher en Alonso grijpen de achtste plek nog even uit handen van Hamilton, die tiende eindigt.

De volledige uitslag van de kwalificatie voor de sprintrace van de GP van Oostenrijk:

1. VERSTAPPEN – Red Bull: 1:04,984

2. Leclerc – Ferrari: 1:05,013

3. Sainz – Ferrari: 1:05,066

4. Perez – Red Bull: 1:05,404

5. Russell – Mercedes: 1:05,431

6. Ocon – Alpine: 1:05,726

7. Magnussen – Haas: 1:05,879

8. Schumacher – Haas: 1:06,011

9. Alonso – Alpine: 1:06,103

10. Hamilton – Mercedes: 1:13,151

11. Gasly – AlphaTauri: 1:06,160

12. Albon – Williams: 1:06,230

13. Bottas – Alfa Romeo: 1:06,319

14. Tsunoda – AlphaTauri: 1:06,851

15. Norris – McLaren: 1:25,847

16. Ricciardo – McLaren: 1:06,613

17. Stroll – Aston Martin: 1:06,847

18. Zhou – Alfa Romeo: 1:06,901

19. Latifi – Williams: 1:07,003

20. Vettel – Aston Martin: 1:07,083