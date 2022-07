Bijna verdubbeling EV’s in Nederland, maar subsidie ‘gemiste kans’

Er worden flink veel meer EV’s in Nederland verkocht, wat mede dankzij de subsidiepot is. Al kan dat laatste wel beter, volgens RAI Vereniging en BOVAG.

Nederland is in de ban van EV’s, want dat moet. Tenminste, het is het doel om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken. Mede door auto’s met een conventionele motor duurder te maken, maar ook door mensen te paaien om elektrisch te gaan rijden. Mede dankzij dat laatste zijn de cijfers aardig explosief gestegen.

Verdubbeling EV’s in Nederland

RAI Vereniging laat namelijk in een persbericht weten dat er 82,9 procent meer EV’s in Nederland zijn geregistreerd ten opzichte van deze meting in 2021. Bijna dubbel zo veel dus. Het gaat om 29.531 auto’s. De subsidiepot helpt, want onder particulieren zijn de cijfers ook bijna verdubbeld. Waar het aantal verkochte EV’s onder particulieren op 26,3 procent lag in 2021, ligt dat cijfer nu op 47,8 procent. Van het aantal verkochte auto’s in totaal was in 2021 zo’n 9,9 procent een EV, dat is nu 19,2 procent. Het gaat dus de goede kant op.

Logische verhoging

Deze verhogingen zijn wel te verklaren. Er wordt een verband gelegd tussen het verbeterde aanbod EV’s in Nederland (goedkoper en meer waar voor je geld), maar ook de subsidiepot voor EV’s voor particulieren helpt in het extra aantrekkelijk maken van elektrische auto’s voor Nederlanders. Dat aantrekkelijk maken helpt dus zeker wel met de cijfers.

Subsidie niet genoeg

Maar lukt het met subsidie om de boel interessant genoeg te maken? Nee, denken RAI Vereniging en BOVAG. De subsidiepot is steeds aardig snel leeg en nu is ook die voor EV-occasions leeg. Hierdoor krijgen (te) veel mensen niet de korting die je hoopt op een EV. En dat is jammer. RAI en BOVAG raden dan ook aan om de ‘jaarschotten’ te veranderen, zodat je niet op 1 juli het potje beschikbaar maakt en op 8 juli het geld al weer op is.

Hybride en PHEV

Niet alleen volledig elektrische auto’s zijn in trek, ook (plug-in) hybrides worden wederom steeds populairder. Al zijn de stijgingen niet zo explosief, het gaat om 18.731 exemplaren tegenover 15.926 stuks vorig jaar. Voor mensen met koudwatervrees is een (P)HEV best interessant, maar volledig elektrisch is het natuurlijk niet. Dus het is logisch dat de cijfers in die categorie niet zo hard stijgen. Kortom: gaat goed, kan beter, als het aan RAI Vereniging ligt.