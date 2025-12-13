Goedkopere Tesla Standard-modellen hebben niet het gewenste effect

Een goedkopere Tesla, dus meer verkopen, dus betere resultaten?

Waar andere autofabrikanten door de jaren heen met nieuwe modellen komen, is het bij Tesla extreem stil. De Model Y en Model 3 draaien toch alweer een tijdje mee. Iedereen die interesse had in zo’n ding heeft er inmiddels eentje. De verkopen drogen op en dus moesten de Amerikanen wat nieuws verzinnen om het wiel draaiende te houden.

Tesla Model 3 en Model Y als Standard

Ze kwamen met de Standard-modellen. Eerst de Model Y, later de Model 3. Uitgeklede versies die duizenden euro’s goedkoper zijn dan de instappers tot dan toe waren. Een goedkopere nieuwe Tesla. Dan rent men massaal naar de winkels, toch? In de praktijk valt dat vies tegen voor het merk.

De Amerikaanse verkoopcijfers van november laten namelijk zien Tesla het momenteel lastig heeft. Je mag best een voorzichtige conclusie trekken: het gewenste effect blijft uit.

Tesla noteerde in november een verkoopdaling van bijna 23 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden er zo’n 39.800 auto’s verkocht in de VS, tegenover ruim 51.500 vorig jaar. Daarmee komt Tesla uit op het laagste maandtotaal sinds januari 2022, merkte Jalopnik op. En dat terwijl het merk juist hoopte de klap op te vangen met uitgeklede, iets goedkopere modellen. Iets, want met een korting van ongeveer 5.000 dollar kun je nauwelijks spreken van een echte prijsbreker.

Een extra tegenvaller voor de Amerikaanse markt is het verdwijnen van de EV-subsidie van 7.500 dollar, eind september. Elektrisch rijden is duurder geworden en daardoor minder in trek.

Het lokkertje van Tesla is bovendien niet extreem aantrekkelijk. Ja, het prijsverschil is enkele duizenden euro’s. Maar je krijgt een veel kalere auto. Dan toch liever wat bijleggen en een meer compleet model krijgen. Het verschil is te klein om echt een doorbraak te creëren, waar Tesla wel zo op hoopte. En laten we wel wezen. 39.990 euro voor een Model Y Standard is nog steeds serieus geld, het is niet dat de Amerikaanse autobouwer ze weggeeft voor een dumpprijs.

Terug naar de tekentafel? Misschien is het de hoogste tijd voor Tesla om met nieuwe modellen te komen. De Model Y en 3 kennen we nu wel. Op naar wat nieuws.