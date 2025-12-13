Welke Porsche met turbo kies jij?

Drie geblazen Porsches bij The Collectables, welke wordt het?

Ben je toevallig op zoek naar een Porsche met een turbo? Onze vrienden van The Collectables hebben drie exemplaren in de aanbieding. Twee daarvan lijken op elkaar, eentje niet. Maar alle drie zijn het geblazen Porsches.

Vandaag de dag heeft een instap-911 al een turbo (twee zelfs), maar tot voor kort was dit nog voorbehouden voor de absolute topmodellen. Dat zijn de auto’s die we vandaag behandelen dan ook.

Porsche 924 Carrera GT

We beginnen met de vreemde eend in de bijt. Het is geen 911, maar ook deze auto heeft een turbo. De 924 Carrera GT was gebaseerd op de 924 Turbo, maar is een stuk ruiger. Dit is namelijk een homologatiemodel. Porsche bouwde deze auto om deel te nemen aan Group 4-races.

De Carrera GT leverde 210 pk, 40 pk meer dan de standaard 924 Turbo. Dat werd mede mogelijk gemaakt door de toevoeging van een intercooler. Dat is ook de reden voor de opvallende luchtinlaat op de motorkap. De Carrera GT is verder te herkennen aan de uitgeklopte wielkasten en de dikkere voorbumper.

Van de 924 Carrera GT zijn er maar 406 gebouwd, dus dit is verreweg de zeldzaamste auto van dit trio. Dit specifieke exemplaar heeft nog maar 86.700 km gelopen en staat nog grotendeels in de eerste lak.

Porsche 996 Turbo

We spoelen even 20 jaar vooruit in de tijd, naar de 996 Turbo, de eerste watergekoelde 911 Turbo. Dit was geen Widow Maker, maar een auto waar je moeiteloos hard mee kunt rijden. En ja, de 996 Turbo is voor hedendaagse begrippen nog steeds snel, met 420 pk en 560 Nm. Ook leuk: deze auto heeft een handbak, iets wat je op recente 911 Turbo’s niet meer tegenkomt.

Deze 996 Turbo is uitgevoerd met diverse Porsche Exclusive-opties, wat betekent dat zo’n beetje alles in het interieur met leer bekleed is. De auto is origineel in Duitsland geleverd, maar verkeert al sinds 2003 in Nederland. Het kenteken is dus period correct.

Porsche 997 Turbo S Cabrio

Vergelijkbaar met de 996 Turbo, maar toch ook weer heel anders: deze 997 Turbo. Ten eerste is dit een cabrio en ten tweede is dit een Turbo S. Tegenwoordig zijn bijna alle Turbo’s een S, maar bij de 997 was dit nog echt iets bijzonders.

De 997 is gebouwd van 2004 tot 2012 en de Turbo S kwam pas in 2010. Deze variant leverde 30 pk meer dan de standaard Turbo, voor een totaal van 530 pk. De cabrio is ietsje minder snel dan de coupé (dat moet je ervoor over hebben), maar je knalt alsnog in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u.

Deze bijzondere 997 is uitgevoerd in black on black, met de gave RS Spyder centerlock velgen. Daarachter gaan de gele remklauwen schuil die aangeven dat deze auto carbon-keramische remmen heeft. Veel dikker dan dit wordt een 997 niet.

Bieden maar!

Mocht je interesse hebben in één van deze drie Porsches: ze staan op dit moment allemaal online op The Collectables. Op de 924 en de 996 kan tot maandagavond geboden worden, de 997 loopt dinsdagavond af. Vallen deze auto’s niet in je budget? Laat dan weten in de reacties voor welke je gaat sparen!