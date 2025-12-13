Alfa Romeo gooit Ferrari-sausje over de Junior

De Alfa Romeo Junior is nu een echte Speciale.

Alfa Romeo heeft weer wat nieuws. Of, wat nieuws. Ze zetten een model in de schijnwerpers en dit keer is het de Junior. Het leuke van Italiaanse merken is dat ze kunnen spelen met wat woorden en dat wij suckers dan helemaal wegsmelten. Want ja, alles klinkt beter in het Italiaans natuurlijk.

Als jij zegt dat je een Alfa Romeo Junior Sport Speciale rijdt groeit je instant respect van andere mensen. Die benaming klinkt toch bijzonder sportief en indrukwekkend. Zodra mensen doorhebben dat je het over een compacte crossover hebt is het gevoel helemaal weg, maar aan die naam hoeven ze niks te veranderen.

Het voelt toch een beetje alsof ze een scheutje Maranello-magie over dit model hebben gegoten. Speciale is een prachtige benaming binnen Ferrari, in het verleden gebruikt op de 458 en tegenwoordig op de 296. Alfa Romeo dacht: dat kunnen wij ook!

Exterieur

De Junior Sport Speciale heeft nét een beetje extra juice om het model wat verder aan te kleden. De crossover is voorzien van een glanzend zwarte bodykit met zilverkleurige accenten op bumpers en zijskirts. De bedrijfswagenlook is compleet met donker getinte achterruiten. Er zijn diverse Sport Speciale-embleem en de 18-inch ‘Fori’-velgen zijn uitgevoerd in tweekleur met de inmiddels zeer populaire Diamond Cut-afwerking. Optioneel kun je kiezen voor een contrasterend dak.

Interieur

Binnenin pakt Alfa Romeo stevig uit. Het interieur is fraai aangekleed met geperforeerd Alcantara, met terugkerende accenten op de stoelen en het dashboard. De stoelen zijn elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, het stuurwiel is deels met Alcantara bekleed en afgewerkt met contrasterende stiksels. Aluminium pedalen, instaplijsten, ambient lighting en subtiele logo’s. Wat een feest allemaal hè.

De Alfa Romeo Junior Sport Speciale is uitgerust met rijassistentie op niveau 2. Dat betekent adaptieve cruise control en rijstrookassistentie. Verder krijg je onder andere Matrix LED-koplampen, een 180-graden achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom en een elektrisch bedienbare achterklep.

Qua aandrijving heb je twee smaken. Er is een voorwielaangedreven hybride met 145 pk en een volledig elektrische versie met (156 pk). Beide varianten staan vanaf €40.450.

Kortom, Alfa Romeo zet de Junior in het zonnetje met de Sport Speciale. Een rijker uitgerust model dat de crossover wat meer smoel moet geven. En. Vinden jullie de compacte crossover nu wel leuk, of leuker?