MINI gaat 65 jaar oude traditie overboord gooien?

Er is één ding waar MINI al hun hele historie aan vast houdt, maar daar zou verandering in kunnen komen.

Als je aan succesvolle retro-revivals denkt, moet MINI wel hoog op je lijstje staan. Toen BMW het merk uit de dood liet herrijzen in de vroege jaren ’00, was het een mooie manier om iets bereikbaardere auto’s met de BMW-kwaliteit uit te brengen. Daarvoor moest wel gebroken worden met een BMW-traditie: alle MINI’s zijn voorwielaangedreven. Bij MINI kan je dan altijd terugvallen op de historie: vrijwel alles van het merk toen het nog op en top Brits was, was voorwielaangedreven.

Traditiebreuk

Op zich slim, want dan kon BMW lekker vasthouden aan hun Freude am Fahren met premium RWD maar konden ze toch voorwielaangedreven hatchbacks slijten. Totdat bleek dat de gemiddelde koper van een 1 Serie wellicht ook liever gewoon FWD heeft. Enfin, BMW’s met voorwielaandrijving, dat snappen we wel.

Andersom hebben we nog niet eerder gezien. Alles wat MINI sinds hun banden met BMW uitbracht had en heeft voorwielaandrijving, of natuurlijk vierwielaandrijving in het geval van de Clubman en Countryman JCW. Zelfs de nieuwe elektrische MINI Cooper, gebaseerd op een uniek EV-platform, heeft voorwielaandrijving. Toch is er sprake van achterwielaangedreven MINI’s.

Neue Klasse

Dit omdat MINI ook gaat profiteren van BMW’s baanbrekende Neue Klasse Gen6-architectuur, waar vanmorgen veel over te doen was. Het zou betekenen dat de volgende generatie elektrische MINI’s ook op het Neue Klasse-platform gebouwd gaan worden, zo melden BMW en MINI aan Autocar. Aangezien het NK-platform enkel RWD of AWD aankan en FWD vanwege de plaatsing van de motoren enkel op de achteras lastig wordt.

Op zich dus logisch, maar op zijn minst opmerkelijk dat een consistent FWD-merk nu RWD zou gaan. Qua platform is RWD bij EV’s veel normaler, zo is het MEB-platform van VW ook RWD of AWD. En om een ID.4 nou een driftkanon te noemen? (al kan ‘ie het wel)