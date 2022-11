Lachgas in verkeer is nu ‘zorgwekkend probleem’

Lachgas in het verkeer is officieel een zorgwekkend probleem.

In principe is het vrij eenvoudig: je neemt niet plaats achter het stuur als je onder invloed bent. Of je nu beneveld bent door drank, drugs of foute platen van Lil Kleine. Nu wordt er streng opgetreden (en gecontroleerd) tegen alcohol. Er vinden geregeld blaastesten en fuiken plaats om zo te checken of iedereen wel nuchter aan het verkeer deelneemt.

Lachgas in verkeer zorgwekkend probleem

Maar er is een groter wordend probleem en dat is lachgas. Naar het schijnt is het tegenwoordig heel erg cool. Stoere mannen gaan dan in de auto zitten en ballonnetjes lachgas en poppers snuiven samen. Waarom: geen idee, maar de jeugd van tegenwoordig vindt het helemaal geweldig. Volgens verkeersorganisatie TeamAlert is het nu een ‘zorgwekkend probleem’. Geen opkomende trend, maar een issue waar we maar mee te dealen hebben.

Om even een beeld te krijgen van het probleem, er waren in 2021 maar liefst 1.800 ongelukken waarbij lachas in het spel was. Die ongelukken kunnen overigens van alles zijn: van eenvoudige blikschade tot een ongeluk met dodelijke gevolgen en alles er tussenin. Wel betreft het enkel gemelde ongelukken, kleine eenzijdige ongelukjes waarbij de bestuurder het hazepad kiest, worden uiteraard niet meegerekend.

Gebruikers aanspreken

Wat onze verbazing schetst: het schijnt dat bijrijders het lastig vinden om de bestuurders op hun gedrag aan te spreken. Dus waar je tegenwoordig een paria bent als je met drie biertjes achter de kiezen naar je autosleutels kijkt, zeggen we niets over mensen die lachgas gebruiken. Is er dan ook een oplossing? Ja, natuurlijk! Een reclamespotje gaat een einde maken aan al deze problemen. Onder het motto ‘Rij Ballonvrij’ probeert men voornamelijk die bijrijders te bereiken.

Het grote issue met lachgas is het verminderde reactievermogen, zeker in relatie tot de duur van de ‘high’. Met andere woorden, de gebruiker ervaart slechts een paar minuten de roes van het lachgas, maar zijn reactievermogen kan enkele uren verminderd zijn. Dit zorgt voor de hachelijke situaties.

De spot kun je hieronder bekijken:

Via: AD Auto