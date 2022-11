M5 killer met 700 pk is stiekem leuker dan een BMW

Met deze M5 killer met 700 pk heb je waarschijnlijk meer lol dan met een echte.

De Audi RS6, BMW M5 en Mercedes-Benz E63 AMG spreken bijzonder tot de verbeelding. Het zijn voor veel mensen de ultieme droombakken. Ze hebben alles: luxe, veel techniek, gadgets en prestige. Daarbij zijn ze praktisch, bloedsnel en erg leuk om te rijden. En als je heel erg goed je best doet en een beetje spaart, kun je er ooit eentje aanschaffen en rechtvaardigen. Een 911 GT3 Touring of Ferrari F12 kan alleen als je voldoende Tesla-aandelen hebt bewaard.

Maar hoe cool zo’n dikke Audi, BMW of Mercedes ook is, het is daarmee ook niet meteen een heel erg originele keuze. Ook zijn er tal van imitaties rondrijden (je weet wel, de BMW 520d ///M5 UITGEVOERD!!1!). Daar heb je met deze Cadillac CTS-V geen last van. Deze generatie is eigenlijk beter en leuker dan de Duitse auto’s. Uiteraard gaan we dat even toelichten.

M5-killer met 700 pk

Kijk, deze CTS-V komt uit 2016. Dat betekent dat hij concurreert met de RS6/7 (C7), M5 (F10) en E63 (W212, nog nét). Dat betekent dat bij de Duitsers de downsizing al zijn intrede heeft gedaan middels kleinere turbomotoren. Deze Cadillac heeft een 6.2 liter V8 met een mechanische compressor. Zo’n supercharger zorgt voor meer vermogen en koppel, zonder dat je last hebt van een turbogat. Ook lekker: een Cadillac CTS-V klinkt veel beter dan welke turbo V8 dan ook.

In dit geval is het niet helemaal een originele CTS-V. Dit exemplaar is gekieteld naar 700 pk. Dat klinkt als een flinke vermogenskuur, maar niets is minder waar. Standaard heeft dit apparaat al 650 pk en 850 Nm tot zijn beschikking. Meer is overigens vrij makkelijk mogelijk, via Hennessey bestel je een kitje waarmee je 1.000 pk onder de rechtervoet hebt.

Wat kost dat nu?

Maar het is niet alleen het vermogen. Waar de Duitsers luxer, groter, zwaarder en gecompliceerder werden, is de Cadillac vrij puur gebleven. Dus een hele dikke motor, achterwielaandrijving en een hoogwaardig onderstel met elektromagnetische schokdempers die ervoor zorgt dat de auto wel strak op de weg ligt, maar niet te hard is. Bij deze dikke M5-killer op Marktplaats is niet alleen de motor helemaal standaard, ook de wielen zijn vervangen. Er zitten nu patta’s van Vossen onder. Mooi? Dat is smaakafhankelijk, stiekem vinden we de standaardwielen al heel erg mooi staan.

Maar is zo’n CTS-V een beetje bereikbaar? Ja, best wel eigenlijk. De verkopende partij (die meer leuk sportief spul heeft staan) vraagt er namelijk 59.900 euro voor. Dat is niet spotgoedkoop, maar het loopt keurig in de pas met de Duitse concurrentie. In veel gevallen zijn die even duur, maar hebben ze (aanzienlijk) meer kilometers gelopen. Deze M5-killer met 700 pk heeft slechts 51.035 km gelopen. Ook lekker: in tegenstelling tot de erg gecompliceerde Duitse motoren, is deze LT4 nog behoorlijk betrouwbaar. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Benieuwd hoe die klinkt en over de Autobahn blaast, check dan onderstaande video:

Videocredits: Cars on AutoBahn via YouTube.

