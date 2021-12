1800 ongelukken door lachgas in Nederland

In Nederland zijn er 1800 ongelukken gebeurd dankzij lachgas sinds 2019.

Kennen jullie de serie 12 Steden, 13 Ongelukken nog? Dat was een feuilleton waarbij de aandacht werd verlegd op hetgeen dat zich vóór het ongeluk afspeelde. Emoties, haast, slecht weer: het kon van alles zijn. Jan Douwe Kroeske (later Menno Bentveld) vertelden vervolgens hoe het ongeluk had kunnen gebeuren en eventueel voorkomen kon worden.

Ja jongens, dit was gewoon de televisie van de jaren ’90. Het werd gesponsord door VVN (Veilig Verkeer Nederland) en moest ervoor zorgen dat we ons veiliger in het verkeer gingen begeven.

1.800 ongelukken door lachgas

Destijds kwam de serie tot 118 afleveringen. We hebben nu 1.800 nieuwe ideeën voor ze, mocht ook deze show nieuw leven ingeblazen worden. Want de NOS meldt dat de afgelopen jaren er 1.800 ongelukken zijn gebeurd waarbij men onder de invloed was van lachgas. Dat zijn overigens alle ongelukken, van blikschade tot crashes met de dood tot gevolg tot gevolg. In totaal zijn er sinds 2019 precies 63 mensen overleden vanwege een ongeluk waarbij lachgas in het spel was.

Dit jaar zijn de cijfers weliswaar iets lager dan 2020, maar de lachgas-gebruikers hebben nog een maand om daar verandering in te brengen. Dat klinkt verbitterd en dat is het ook. De politie geeft echter aan dat het aantal incidenten fors toe aan het nemen is. Denk hierbij aan te hard rijden, onveilig en/of asociaal rijgedrag, rijden zonder rijbewijs. De teller voor het aantal incidenten staat voor de eerste 10 maanden van dit jaar op 3.518.

Behoudend

De cijfers zijn nog zeer behoudend, want het is voor de politie erg lastig vast te stellen of er lachgas in het spel is geweest bij een ongeluk of incident. Alleen als er getuigenverklaringen zijn of er ampullen worden aangetroffen is het mogelijk. Er zijn technieken in ontwikkeling om lachgas te detecteren. Het kan echter nog wel even duren voordat deze daadwerkelijk toegepast kunnen worden.

