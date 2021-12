Elektrische auto thuis opladen prijziger dan ooit

Niet alleen gas is tegenwoordig extreem duur, ook stroom kost de nodige knaken. Dat heeft gevolgen voor je elektrische auto.

De elektrische auto komt zo aan bod. Eerst even wat achtergrond: wanwaar al die hoge energietarieven? Simpel: in Europa heerst momenteel een enorm tekort aan gas. Dat heeft een aantal oorzaken. De winter en het voorjaar waren in 2021 opvallend koud met als gevolg een hoog gasverbruik. De gasvoorraad in Nederland is daardoor geslonken.

Oorzaken en gevolgen

In Groningen zijn de gaskranen zo goed als dicht, uit Rusland komt minder gas en bij veel Europese gasvelden waren onderhoudswerkzaamheden. Bovendien neemt de vraag naar gas in Azië toe en daar zijn ze bereid om meer te betalen. Je voelt hem al aankomen: de gasprijzen zijn daardoor sterk gestegen. Een direct gevolg is dat ook de stroomtarieven toenemen.

“Energiecentrales gebruiken gas, kolen en biomassa om stroom op te wekken. Er is in Nederland namelijk nog niet voldoende stroom beschikbaar uit zon en wind. Door de hoge gasprijs is er automatisch meer vraag naar kolen. Grondstoffen om stroom te maken zijn nu dus duurder. Dat zie je terug in de stroomprijs. Daarbovenop zorgt de stijging van de CO2-heffing nog eens voor een extra prijsverhoging”, meldt Vattenfall.

Belastingvermindering in 2022

Kortom: energie is duurder dan ooit. Er is wel een lichtpuntje want indien je een stroomcontract hebt, dan krijg je in 2022 een belastingvermindering van 265 euro. Ook gaat de energiebelasting op stroom omlaag. Volgens diverse energieleveranciers betaal je tot 10.000 kWh je per kWh 6,66 cent minder belasting. De hoeveelheid compensatie hangt af van je verbruik. Volgens Essent daalt het totale belastingdeel op de energierekening voor een gemiddeld huishouden met 462 euro per jaar op basis van een verbruik van 3.000 kWh per jaar.

Kilowattuur: kWh

Hold the phone: kWh? Stroom reken je af per kilowattuur, op de facturen ook wel aangeduid als kWh. Je betaalt dus voor stroom per uur. Volgens Milieu Centraal verbruikt een gemiddeld huishouden 3.000 kWh stroom per jaar. Natuurlijk heeft elk apparaat zijn eigen stroomverbruik.

Zo kost een elektrische boiler van 20 liter je op jaarbasis 1.900 kWh aan stroom, een vaatwasser 230 kWh per jaar en een wasdroger 315 kWh. Het kijken van vier uur televisie per dag kost je ongeveer 220 kWh per jaar.

Prijsopbouw gas en stroom

De prijs van gas of stroom is opgebouwd uit drie componenten. Allereerst heb je de prijs van gas en elektriciteit, ten tweede heb je de netbeheerkosten: een transportvergoeding om de energie naar jouw huis te krijgen. Ten derde heb je nog belastingen en heffingen, zoals energiebelasting en opslagkosten voor duurzame energie.

Van 20 eurocent naar dik 40 eurocent per kWh

Nog voor de ‘energiecrisis’ betaalden we ongeveer 20 eurocent per kWh, maar tegenwoordig is dat al dik 40 eurocent met uitschieters naar 50 eurocent. Om even het voorbeeld van de televisie van zojuist te gebruiken: voorheen betaalde je voor die televisie ongeveer 44 euro per jaar, maar reken nu maar op het dubbele. Je bent al snel meer dan 80 euro per jaar kwijt als je elke dag vier uur televisie kijkt.

Elektrische auto thuis opladen

Ook het thuis laden van je (deels) elektrische auto is duurder dan ooit. Het drukt de kosten enorm als je zonnepanelen hebt, maar indien je stroom direct van het stroomnetwerk tapt, dan kost het opladen van je auto aanzienlijk meer dan voorheen. Dit betekent automatisch dat de prijs per gereden kilometer stijgt.

Volgens het Nibud bedroeg de prijs van 1 kWh stroom gemiddeld bijna 23 eurocent in 1 mei 2021, maar wie nu een energiecontract moet nemen, betaalt al meer dan 40 eurocent per kWh.

Vier voorbeelden

Natuurlijk wil je ook even weten wat de gevolgen zijn van die hogere prijzen per kWh. We nemen een Volkswagen ID.3 als voorbeeld, maar ook een Tesla Model 3 en Dacia Spring Electric. Ook pakken we een plug-in hybride: een BMW 330e. Drie keer een volledig elektrische auto en een stekkerhybride dus. We gaan in onderstaand voorbeeld even uit van een lege batterij, dus opladen van 0 tot 100 procent.

Volkswagen ID.3 58 kWh – 426 km WLTP

Opladen met 23 eurocent per kWh: 13,34 euro

Opladen met 40 eurocent per kWh: 23,20 euro

Prijsverschil: 9,86 euro

Tesla Model 3 Long Range Dual Motor 76 kWh – 490 km WLTP

Opladen met 23 eurocent per kWh: 17,48 euro

Opladen met 40 eurocent per kWh: 30,40 euro

Prijsverschil: 12,92 euro

Dacia Spring Electric 27,4 kWh – 230 km WLTP

Opladen met 23 eurocent per kWh: 6,30 euro

Opladen met 40 eurocent per kWh: 10,96 euro

Prijsverschil: 4,66 euro

BMW 330e Plug-in Hybrid 12 kWh – 59 km WLTP

Opladen met 23 eurocent per kWh: 2,76 euro

Opladen met 40 eurocent per kWh: 4,80 euro

Prijsverschil: 2,04 euro

Is de publieke laadpaal goedkoper?

Nederland staat vol met publieke laadpalen. Volgens het RVO zijn dat er ongeveer een kleine 55.000. Het is sterk afhankelijk van je eigen energiecontract of laden bij een publieke laadpaal goedkoper is dan thuis laden. In sommige gevallen is de publieke laadpaal goedkoper, omdat je bij een publieke laadpaal ongeveer 35 eurocent per kWh betaalt. Bij snelladers is dat een stukje duurder, gemiddeld zo’n 66 eurocent per kWh.

Stel dat je thuis 40 eurocent betaalt per kWh en bij een publieke laadpaal 35 eurocent, dan kan dat met een Volkswagen ID.3 58 kWh per laadsessie (0-100 procent) 2,90 euro per laadbeurt schelen. Met gemiddeld een laadbeurt per week bespaart je dat dik 150 euro op jaarbasis, mits het laadtarief van de publieke laadpaal op 35 eurocent per kWh blijft hangen.

Tesla vormt een uitzondering, omdat het eigen Supercharger-netwerk doorgaans goedkoper is voor Tesla-eigenaren. Je betaalt bij Tesla ongeveer 24 eurocent per kWh (snelladen). Bij FastNed is dat tarief nu 69 eurocent per kWh.

Diverse factoren

De boodschap is duidelijk: hoeveel euro’s jij betaalt per kWh is afhankelijk van diverse factoren. Of je zonnepanelen hebt bijvoorbeeld. Of wat voor energiecontract je hebt. En misschien heb je wel een laadpas van de zaak. Het is in ieder geval verstandig om eens te kijken naar de kosten, helemaal nu de energieprijzen zo sterk stijgen.