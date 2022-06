Lamborghini Aventador SV op Marktplaats is een neppert

Oké, het is wel een Aventador, het is zelfs een Lamborghini mét V12. Toch is deze Lamborghini Aventador SV op Marktplaats niet helemaal echt.

De prijzen van de Toyota MR2 (SW20) zitten in de lift. Enerzijds omdat het een kleine Japanse sportwagen met middenmotor is die stiekem toch wel geniaal was, en anderzijds omdat de betere replicabouwers ze allemaal opkopen. Het gebeurde (en gebeurt) best vaak dat de MR2 aan de basis staat van replica-supercars. Gewoon, omdat het een goedkope auto was met de motor op de goede plaats. Altijd goed kijken dus als je een middenmotor supercar te zien krijgt waar bij staat dat ‘ie ‘fake’ is.

Lamborghini Aventador ‘SV’ op Marktplaats

We halen je gelijk even uit je ‘wtf’ gedachtes: de Lamborghini Aventador SV die we vandaag op Marktplaats vinden, is wel een Aventador. Goede combinatie dus: V12 achterin, Lamborghini-vleugeldeuren, exotische looks en niet op de laatste plaats vanwege het knaloranje kleurtje. Hij klopt bijna helemaal. Bijna.

Het is namelijk een Lamborghini Aventador met SV-onderdelen erop geplakt. Het is op zich wel goed gedaan, want je ziet het er niet aan af. Het zijn dan ook originele SV-onderdelen: bumpers rondom, een grote spoiler en alcantara SV-stoelen.

Het enige wat je dus echt mist aan deze Lamborghini Aventador op Marktplaats is 50 pk. In plaats van een LP750-4 is het namelijk ‘gewoon’ een LP700-4. Ach, het doet eigenlijk ook maar nauwelijks afbreuk aan het geheel. Tenzij je het weet natuurlijk.

Kopen

Een groot nadeel van een replica op deze manier is dat het wel gewoon een Lamborghini Aventador op Marktplaats is. Bij een MR2 is het allemaal niet echt, maar het kost dan ook niet zo veel. Voor deze Aventador mag je alsnog 319.900 euro neerleggen. Dan heb je een LP700-4 Roadster uit 2014 die in die tijd 37.325 km heeft afgelegd. Wel de looks, niet de power: wanneer zal Lamborghini met een ‘SV-Line’ pakket op de proppen komen? Enfin, kopen kan op de advertentie van de Lamborghini Aventador op Marktplaats.