Volgend model Wiesmann wordt (helaas) geen sportwagen

Enkel sportwagens bouwen is niet meer van deze tijd: ook Wiesmann moet uitbreiden naar andere modellen die geld in het laatje krijgen.

Het bijzondere merk Wiesmann was even buiten dienst, maar onder nieuwe leiding is het merk sinds kort terug. Project Thunderball heet de nieuwste roadster van het merk en het is het oude recept, maar dan vernieuwd. Dat betekent dat de sportwagen het oude vertrouwde gezicht heeft, maar nu een elektrische aandrijflijn. Dat het een sportwagen is, is wel bijzonder. Op enkel sportwagens, een veel te kleine markt, kun je eigenlijk niet meer leven tegenwoordig.

Nieuwe modellen Wiesmann

Logischerwijs vertelt CEO van Wiesmann Roheen Berry dat er daarom nieuwe modellen aankomen die ‘in beter verkopende segmenten’ geplaatst gaan worden. Dat betekent – inderdaad – dat een SUV een logische volgende stap is. Dat wil Berry overigens niet bevestigen, maar dat is wel waar het grote geld zit en dus is dat hoekje van de markt volgens de CEO ‘goed om in de gaten te houden’. En laten we wel wezen: gelukkig is de sportwagen er nog. Dat is ook wel eens anders bij andere merken.

Luxe

Wordt Wiesmann daarmee een merk met goedkope auto’s om de dure auto’s te financieren? Zeker niet. Het blijft belangrijk dat hun auto’s luxe apparaten worden. Zodoende moet de SUV een rivaal worden van de SUV’s van merken als Bentley, Rolls-Royce, Maybach en Aston Martin. Het is nog niet bekend of sportiviteit of luxe de nadruk krijgt.

Meer Wiesmann modellen dus en een SUV is niet onwaarschijnlijk. (via Autocar)