Lamborghini behaalt record én viert feest

Lamborghini behaalt een record. En het knappe is, alle Lambo’s komen uit één land. Maar waarom geen Gallardo’s?

Een nieuwe dag, een nieuw record in Guinness Book of World Records. Vroeger was het een boek waarin je kan zien hoeveel balpennen iemand in zijn mond kon steken.

Tegenwoordig vinden het bedrijven maar wat leuk om er aan mee te doen. Nee, niet zozeer met het proppen van schrijfgerei tegen het gehemelte, maar met hun eigen producten.

Lamborghini behaalt record

In dit geval wilden wij jullie het record niet onthouden. Het gaat namelijk om Automobili Lamborghini. Je weet wel, de autofabrikant die enkel en alleen in het leven is geroepen om Enzo Ferrari een hak te zetten. In Japan zijn ze helemaal idolaat van dit merk uit Sant Agatha Bolognese.

Lamborghini is onlangs 60 jaar jong geworden, dus tijd voor en feestje. Bij Lamborghini Japan wilden ze het nuttige met het aangename combineren, dus werd er een feestje én recordpoging georganiseerd.

Het doel: de grootste supercar-parade van één merk. Dat kun je natuurlijk niet doen op de R246 in Tokio (te druk), Tsukuba (te kort) of Grand Valley Speedway (te fictioneel). Dus week men uit naar misschien wel het tofste circuit ter wereld: Suzuka International Circuit.

251 wagens

Er kwamen uiteindelijk 251 auto’s op af. Uiteraard was Lamborghini niet te beroerd om zelf ook een duit in het zakje te doen. De Japanse importeur nam namelijk een Islero, Countach én een 350 GT mee.

Alledrie in puntgave conditie, met dank aan de restauratie van hun Polo Storico-afdeling. Dat is een beetje de Ferrari Classiche evenknie van Lamborghini, zeg maar.

Lambo-eigenaren zijn gelukkig niet verlegen, dus het was een kleurrijke mix en bonte verzameling. Diverse Huracán STO’s, Aventador SVJ’s en een Huracán Sterrato gaven acte de présence.

Er zijn verder twee dingen die ons opvallen. Ten eerste zijn er een paar verwarde mensen die hun Audi Q8 hebben meegenomen (maar zijn dus ook toegelaten).

Ten tweede valt ons op dat er nauwelijks Gallardo’s te zien zijn. We spotten een groene Spyder, maar verder moet je goed kijken. Je zou van de meest bereikbare Lambo verwachten dat ‘ie iets populairder zou zijn, toch?

