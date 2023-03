Tesla restaurant maakt laden aangenaam

Een Tesla restaurant, uiteraard rechtstreeks uit de Jacksons . Was ook een betere serie dan Flodder.

Hoe erg is het nu nog om te laden? Je kunt je er natuurlijk op voorbereiden, maar het is meestal niet denderend. Bij een tankstation, maar dan erachter, net voorbij de vuilnisbakken, de rokende mensen en adolescenten met pops & bangs. En daar mag jij 30 minuten staan met je elektrische trots.

Ja, je kan het tankstation in voor een kop koffie en een broodje. Tegenwoordig is dat beter dan 20 jaar geleden. Maar toch, in de meeste gevallen is het een beetje ‘meh’. Zeker op vakantie. Maar Tesla laat zien hoe je van laden een feestje maakt. Deze retro-style diner is namelijk een nieuw laadstation! Dat hebben ze laten weten op Investor Day.

Tesla restaurant is jaren ’50 Diner

Ze hebben zich bij Tesla laten inspireren door de jaren ’50 diners in Amerika. Dus eigenlijk gewoon een aflevering van The Jetsons, maar dan in het echt. Het omvat een restaurant (de Diner) en een drive-in bioscoop. Voor de die-hard Elon Musk apostel is dit idee niet nieuw, natuurlijk.

Want in 2018 had de Zuid-Afrikaan dit bijzondere idee al. Toen dacht hij al aan een ‘old school drive in, met rolschaatsen en rock restaurant gecombineerd met Tesla superchargers.

Niet veel later werd er door Tesla een aanvraag gedaan voor een dergelijk restaurant in Santa Monica. Je weet wel, daar wel Doug de Muro bij Mormoonse kerken zijn beroemde video’s opneemt. Het plan destijds betrof een gebouw met 2 etages, 2 bioscoopschermen en 28 superchargers. Hopelijk wordt de tweede diner aangelegd

Laadmat

Is er nog meer nieuws? Ja! Dat is er! Want op de afbeeldingen zien we namelijk aan de rechterkant ook iets cools. Het gaat om en Tesla Model S die in een garage staat. Zover niets bijzonders. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat een laadmat onder de auto. Dit lijkt ons een hint op het draadloos laden. In principe werkt het net als met je telefoon.

Als je deze goed op de mat legt, kan ‘ie meteen laden. En als je ‘m nét verkeerd hebt staan, laadt ‘ie helemaal niet. Maar ja, dan heb je een goede reden om een milkshake te halen bij zo’n Tesla restaurant.

Wanneer beide noviteiten werkelijkheid worden, is nog niet bekend. Wat ons betreft mogen ze De Meern bij Leidsche Rijn wel omtoveren. Dat is het misschien wel het lelijkste stukje automotive ontspanning langs de Nederlandse snelwegen.