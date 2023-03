Hamilton komt met politiek statement, ondanks verbod

Lewis Hamilton zal een politiek statement verkondigen.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat politieke statements in de Formule 1 verboden zijn geworden. De FIA heeft zijn oren laten hangen naar de geldschieters, kort gezegd. Landen waar de mensenrechten met voeten getreden worden, geven enorm veel geld om een race te mogen organiseren. In ruil daarvoor moet iedereen wel even zijn mond houden over moderne slavernij, racisme en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, om maar een paar middeleeuwse opvattingen te benoemen.

Het lullige is dat deze regel overduidelijk gericht is op één coureur en één coureur alleen: Lewis Hamilton. Hij was samen met Sebastian Vettel de enige die zijn mond opendeed over de situatie van het land waarin ze verkeerden. Dit was tegen het zere been van de organiserende landen en dus ook de FIA en de FOM.

Politiek statement Lewis Hamilton

Voor nu is het een beetje een grijs gebied. Mocht het zijn dat ernaar gevraagd wordt in een interview, dan mag de coureur in kwestie een statement maken. Maar er zijn ook aangewezen plekken waar de coureur een monddode marionet dient te zijn. Zoals het een waar dictatoriaal regime betaamt, staat er ook een straf op als de coureurs (Hamilton dus) dit wel doen.

Nou, maak je borst maar alvast nat, want Lewis Hamilton komt namelijk met een politiek statement. Dat laat hij weten aan Racefans. Daar krijgt hij de vraag of hij een speciale boodschap gaat uitdragen op zijn helm of ergens anders op zijn overall (of raceauto bevestigd hij niet al te cryptisch: “Je zult het zien. Je kent me!”

Prijsschieten in de zandbak

De eerste twee races is het meteen raak, dan rijdende heren coureurs namelijk in Bahrain en daarna in Saudi-Arabië. Het zogenaamde ‘sportswashing’ is een hot item tegenwoordig. Net als met het FIFA WK Voetbal in Qatar. Op deze manier kunnen landen hun imago opvijzelen zonder dat ze daadwerkelijk te hoeven doen aan hun erbarmelijke staat qua mensenrechten.

Dat Lewis Hamilton wederom met een politiek statement zal komen is wat dat betreft te prijzen. Overigens staan er voornamelijk geldstraffen op het uiten van je mening. Nu zit het met de bankrekening van Sir Hamilton wel goed, dus die kan nog wel even doorgaan.

