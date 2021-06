Lamborghini bijna uitverkocht voor 2021, op = op - Autoblog.nl

De Italiaanse stieren gaan als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank. Lamborghini is nu al uitverkocht voor 2021.

Het gaat heel erg goed met Lamborghini. In de jaren ’80 en ’90 was het een geplaagd supercarmerk dat met de grootst mogelijke moeite enkele honderden auto’s per jaar wist te slijten. Tegenwoordig liggen de kaarten iets anders: ze blijken nauwelijks aan te slepen.

Volgens Lamborghini CEO Stephan Winkelmann zijn alle productie-plaatsen tot oktober 2021 al gereserveerd. Ondanks dat het eerste halfjaar nog niet achter de rug is, kan Winkelmann al bevestigen dat het Italiaanse supercarmerk afstevent op een recordjaar. Het eerste kwartaal van 2021 was al 25% beter dan 2020. Ondanks de pandemie-uitbraak was 2020 het op één na beste jaar voor Lamborghini.

Lamborghini bijna uitverkocht voor 2021

Als reden wordt genoemd dat het einde van de lockdown eindelijk in zicht is. De vermogende consument heeft het (kennelijk) ook niet makkelijk gehad en trakteert zichzelf op een Italiaanse volbloed. Nou ja, ‘volbloed’. Veruit de meest populaire Lamborghini is in technisch opzicht helemaal geen Lamborghini.

De Urus crossover is namelijk verreweg de meest populaire Lamborghini van dit moment. Nog altijd is de auto niet aan te slepen. Dat is een van de redenen dat er zo weinig varianten (‘Urus S, Urus SV et cetera). Meestal komen dat soort varianten pas als de verkoopcijfers iets inzakken. Nog altijd hoeft Lamborghini dat soort tactieken toe te passen. Diverse tuners hebben al bewezen dat er meer potentie in de auto zit. Wellicht dat diverse uitvoeringen later worden toegevoegd aan het gamma.

Indicatie

Deze populariteit lijkt ook een indicatie te zijn waarom moederbedrijf Volkswagen AG een monsterbod kreeg om het van de hand te doen. Alleen een indicatie, overigens. Want ondanks dat het nu erg goed gaat met Lamborghini, moeten er beslissingen gemaakt worden over de toekomst

De Huracan en Aventador zijn al behoorlijk op leeftijd. Voor 2025 staan er hybride-versies gepland van alle Lamborghini’s. Er is meer dan 1.500.000.000 geinvesteerd voor elektrificatie van het gehele Lamborghini-modelgamma. In 2023 kunnen we de eerste hybride Lamborghini verwachten.

Via: AutoNews Europe.