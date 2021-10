Welke crises? Lamborghini wederom populairder dan ooit

Als je dacht dat alle autofabrikanten problemen hadden heb je het mis: de verkoopcijfers van Lamborghini laten wederom enorme groei zien.

De autosector gaat klappen ontvangen en dat gaan een aantal merken flink terugzien in hun omzet. Milieueisen met name, maar het leven was sowieso niet makkelijk in recente jaren. Coronacrisis, chiptekort, noem het maar op. Je vraagt je af hoe merken het overleven.

Verkoopcijfers Lamborghini

In Sant’Agata Bolognese lijken al deze crises niet te bestaan. En dat terwijl Lamborghini het vorig jaar toch wel zwaar had met een tijdelijk gesloten productielijn vanwege de coronacrisis. Ze herpakten zich om een recordjaar neer te zetten en in 2021 is dat niet anders. In de eerste negen maanden zijn er al 23 procent meer Lamborghini’s verkocht dan in de eerste negen maanden van 2020, toen ter tijd werd er gesproken van een toename van zes procent ten opzichte van 2019.

Urus-succes

Je hoeft je natuurlijk geen seconde af te vragen waarom. De Urus-sneeuwbal is gaan rollen. Elke voetballer, rapper of influencer heeft er eentje of wil er eentje hebben. Met de toevoeging van de ‘Capsule’-versies zoals de Pearl Capsule en Graphite Capsule, is de Urus een regelrechte hit. Stiekem wisten we dat al, maar in de eerste negen maanden van 2021 is de Urus verantwoordelijk voor net geen 60 procent van de totale verkopen.

Modellen

Je moet je voorstellen dat voor de overname van Audi enkel de Diablo, de toenmalige evenknie van de Aventador, al het werk moest doen. Dan had Lamborghini nu catastrofale verkoopcijfers gehad. De Aventador werd namelijk 681 keer verkocht, wat net iets minder dan 10 procent is van het totaalaantal. Het totaalaantal is namelijk 6.902 auto’s. Er werden 4.085 Uri verkocht en ook de ‘baby-Lambo’ Huracán blijft het relatief goed doen voor het merk. De instap-supercar van Lamborghini werd 2.136 keer verkocht, waarmee de auto voor iets meer dan 30 procent bijdraagt aan het geheel. Hieronder ter overzicht:

Urus Huracán Aventador Verkocht 4.085 2.136 681 Percentage van totaal (6.902) 59,19% 30,95% 9,87%

Speciaal

De verkoopcijfers van Lamborghini zijn dus hoog voor het merk, ondanks alle crises. CEO Stephan Winkelmann is trots op hun strategie en blikt ook nog in de toekomst. Er komt wel een stroom aan elektrische auto’s aan: de planning is gemaakt voor vier volledig elektrische modellen. Wie daar allergisch voor is kan zich beter richten op het nu, waar Lamborghini al een aantal speciale modellen mag meerekenen met de komende verkoopcijfers. De uitlevering van de Huracán STO is namelijk begonnen, dus die zitten al bij de huidige cijfers in.

Voor de komende cijfers mogen we al vast 600 stuks van de Aventador meerekenen, want naast de Aventador SVJ zijn alle 600 units van de Aventador Ultimae al uitverkocht, coupé en roadster. Bij speciale projecten mogen er ook al 112 verkochte auto’s onder de streep gezet worden, want zo veel van de uitverkochte Lamborghini Countach LPI 800-4 komen er.

Kortom: niks lijkt de verkoopcijfers van Lamborghini te kunnen schaden. De Urus heeft zijn dienst bewezen en de rest is leuk voor erbij.