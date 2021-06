Dit waren de snelste sedans ter wereld door de jaren heen - Autoblog.nl

Een beknopte historie van luxe, praktische, vaak redelijk ingetogen, maar toch bloedsnelle sedans. Dit waren de snelste sedan ter wereld.

Een supersedan is bloedsnel, heeft niet de praktische nadelen van een sportwagen en niet het onsportieve uiterlijk van een stationwagon. Dat klinkt als een perfect recept. De jaren ’90 markeerden de opkomst van de performance sedan en in de laatste twee decennia is de populariteit van dit type auto exponentieel gestegen. Tegelijkertijd ontstond er een heuse pk-wedloop.

Volgens aloude logica kan er maar één de snelste zijn. We zochten uit welke auto’s dat precies waren door de jaren heen, te beginnen bij 1990. Voordat we erin duiken, even kort de spelregels: tuners (plus Alpina) doen niet mee en een vierdeurs coupé rekenen we gewoon als sedan. Dat is het namelijk ook.

Alvast een kleine spoiler: Duitse auto’s voeren de boventoon. Dat betekent dat de topsnelheid in veel gevallen begrensd is op 250 km/u. Daarom kijken we voor dit lijstje niet zozeer naar de topsnelheid, maar vooral naar de acceleratie van 0 tot 100 km/u.

Nog één laatste kanttekening, om eventuele verwarring te voorkomen: met de jaartallen bedoelen we niet de bouwjaren, maar de jaren dat deze auto zich de snelste sedan ter wereld mocht noemen. Dan is nu als het goed is alles duidelijk, dus we kunnen beginnen aan een beknopte historie van de snelste sedans ter wereld.

1990-1992: Opel Lotus Omega

We nemen 1990 als startpunt. In dat jaar werd de Lotus Omega gepresenteerd, een rasechte supersedan op basis van de Opel Omega. Deze auto behoeft eigenlijk geen introductie. De auto was voor die tijd werkelijk bloedsnel met een acceleratie van 0-100 km/u in 5,2 seconden en de top lag op 280 km/u. Dat was sneller dan een Ferrari 348. En dat in een Opel! Het is ruim 30 jaar later nog steeds de snelste Opel aller tijden.

1993-1994: BMW M5 (E34)

In 1993 nam de BMW M5 E34 het stokje over als de snelste sedan ter wereld. Niet omdat deze sneller was, maar simpelweg omdat de Lotus Omega uit productie was gegaan. Het gaat hier om de facelift versie van de M5, die 340 pk had in plaats van 315. Genoeg voor een sprint van 0 tot 100 in 5,9 seconden.

1995-1997: BMW M3 (E36)

In 1995 kreeg de M3 een upgrade, waarbij het vermogen van de zes-in-lijn werd opgekrikt naar 321 pk. Daarmee duurde de sprint naar de 100 km/u slechts 5,5 seconde, genoeg om de M5 af te troeven. Van 1995 tot en met 1997 was het kleine broertje zodoende de snelste.

1998-2000: BMW M5 (E39)

In de jaren ’90 was BMW vooral met zichzelf aan het concurreren als het ging om de snelste sedan, hoewel de eerste Audi S8 aardig in de buurt kwam. In 1998 kwam de compleet nieuwe M5 die de toppositie weer overnam van de M3. Daarmee was de rangorde weer hersteld. Met 394 pk wist de E39 vanuit stilstand in 5,3 seconden naar de 100 te knallen. Even voor de goede orde: dat was nog altijd minder snel dan de Lotus Omega uit 1990. Als je de begrenzer eraf sloopte was wél een hogere topsnelheid mogelijk. De E39 M5 was een van de eerste sedans – zo niet de eerste – die de magische 300 km/u-grens wist te doorbreken.

2001: Mercedes C 32 AMG (W203)

In 2001 moet BMW eindelijk de wisselbeker uit handen geven. Opmerkelijk genoeg niet aan een E-klasse AMG, maar aan een C-klasse. Mercedes komt namelijk met de C 32 AMG. Deze perste 356 pk uit de V6, genoeg om in 5,2 seconden 100 km/u op de teller te krijgen. Nipt sneller dan de M5 dus.

2002-2005: Mercedes E 55 AMG (W211)

In 2002 verscheen de grotere broer van de C 32 AMG ten tonele: de E 55 AMG W211. En hoe. Dankzij een 5,4 liter V8 die 476 pk en 700 Nm aan koppel produceerde reed deze E-klasse alle andere sedans zoek. Met een sprint van 0-100 km/u in 4,7 seconden werd er nu eindelijk een serieuze sprong voorwaarts gemaakt. De acceleratie van de Lotus Omega was eindelijk overtroffen. Ook de topsnelheid van de E 55 AMG is indrukwekkend: onbegrensd ligt die ergens in de buurt van de 320 km/u.

2006-2013: Mercedes S 65 AMG (W221)

Tot nu toe bestaat dit lijstje uit E- en D-segment auto’s, maar ook een lompe topklasse limousine kan de snelste sedan ter wereld zijn. Dat is een kwestie van de auto genoeg vermogen geven. Wat Mercedes dus deed in 2006. De S 65 AMG had een beul van een V12 aan boord die maar liefst 612 pk en 1.000 Nm aan koppel produceerde. Met een acceleratie van 0-100 km/u in 4,4 seconden wist de S-klasse zes jaar lang alle M5’s en E 63 AMG’s van zich af te houden. Alleen de Panamera Turbo was vanaf 2009 sneller, maar dat is – hoe flauw ook – toch echt een hatchback.

2013-2014: Mercedes E 63 S AMG 4Matic (W212)

In 2013 kreeg de E-klasse een facelift en daarmee werd de E 63 een klap sneller. Er was nu namelijk een vierwielaangedreven E 63 S met 585 pk, die in 3,6 seconden van 0-100 km/u knalt. Daarmee duikt er voor het eerst een sedan onder de 4 seconden. Waar in de jaren ’90 BMW de overhand had, was het na de millenniumwisseling dus telkens Mercedes die aan het langste eind trok. Hoewel BMW altijd heel dicht in de buurt zit, dat moeten we erbij zeggen. Audi speelt geen rol van betekenis, want die hield het na de RS6 C6 voor gezien in de niche van de supersedans.

2015-2021: Tesla Model S

Dit lijstje kon natuurlijk maar op één manier eindigen: met een Tesla. De Model S doet al sinds 2012 mee, maar in 2015 mag deze EV zich de snelste sedan ter wereld noemen. Dan wordt namelijk de Model S P90D geïntroduceerd die een luttele 3,3 seconden nodig heeft om de 100 km/u aan te tikken. Later volgt de Model S Performance die de inzittenden in 2,6 seconden naar de 100 km/u lanceert. Daar kunnen de Duitse powersedans weinig tegen beginnen.

Het plaatje verandert als de naar de topsnelheid gaan kijken. De Model S blijft steken op 250 km/u, maar een M5 met M Driver’s Package blijft gaan tot er 305 km/u op de teller staat. Ook op dit punt is Tesla echter een flinke inhaalslag aan het maken. De Model S Plaid zou namelijk een top van 322 km/u moeten halen. Maar laten we eerlijk zijn: dat maakt een M5 of een E 63 niet minder aantrekkelijk.

