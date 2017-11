Lamborghini brengt nieuwe Urus ‘per ongeluk’ in beeld

Dat hadden we nog niet mogen zien.

Lekken in de auto-industrie. Het is goed om altijd een slag om de arm te houden, want deze zogenaamde foutjes komen wel heel vaak voor. Sinds kort is Lamborghini begonnen met het teasen van de Urus. Een stagiair plaatste recent een nieuwe teaservideo, alleen was de productieversie van de SUV kort te zien op het infotainmentscherm. Blijkbaar was dit niet de bedoeling, want de video werd na publicatie vrij rap offline gehaald.

Het internet is het internet en dus is de video nooit helemaal verdwenen. En zo ziet u vroegtijdig het vooraanzicht van de Urus. Heel spannend is het allemaal niet, want de SUV wijkt amper af van het concept.

De desbetreffende video kun je bekijken op Autojunk. In het filmpje wordt de Corsa-modus gedemonstreerd. Nu we toch bezig zijn: de Urus komt met tig verschillende rijmodi. Naast Corsa is er onder meer Strada, Terra (video), Neve (video) en Sabbia (video). De onthulling van de nieuwe Lamborghini Urus is over anderhalve week.