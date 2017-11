Crystal Blue is het hybride jacht van Rolls-Royce

All aboard!

Wie zich zowel ter land als ter zee in extreme luxe wil wanen, kan in de toekomst bij Rolls-Royce aankloppen. Het schip dat ze recentelijk onthulden, maar voorlopig nog als studiemodel fungeert, is naast een fraai jacht ook een bom van nieuwe technologie. De vice-president van de afdeling concept en innovatie, Oskar Levander, legt het doel van het prototype in het kort uit:

“Crystal Blue has been designed specifically to show how new technology can meet the yacht sector’s increased demand for higher performance, greater operating ranges and increased levels of guest comfort, without impacting the environment.”

Het schip is 62 meter lang en kan in totaal 24 mensen in groot comfort met zich meedragen. Hiervan zou in de uitgangspositie ongeveer de helft tot de bemanning horen en de andere helft te gast zijn. Aan boord is er meer dan genoeg ruimte voor iedereen, omdat vrijwel alle onnodige spullen niet op het moederschip liggen. Precies, naast de Crystal Blue is er nog een extra schip die toevalligerwijs door het leven gaat als de Blue Shadow. Dit ‘bootje’ (42 meter lang) is op afstand te besturen en biedt niet alleen ruimte aan een berg spullen, maar ook aan een heuse helicopter.

Uit het tweede gedeelte van de quote blijkt overigens ook dat de gasten verder en schoner dan ooit vervoerd kunnen worden. Dit is te danken aan de aandrijving die in de Crystal Blue wordt verzorgd door een motor die loopt op een combinatie van Liquid Natural Gas (LNG) en batterijen. LNG wordt in de botensector vaak vermeden, omdat de tanks enorm veel ruimte in beslag nemen. Rolls-Royce lost dit op door de Blue Shadow erbij te voegen. Deze kan zo heel handig de extra brandstof bij zich dragen, waarna je maar liefst 4.400 nautische mijlen kunt varen. Een video bekijk je op Autojunk.nl.