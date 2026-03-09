Flitspalen bij overwegen doen precies wat ze moeten doen

Hardleerse automobilisten flitsen dus…

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat ProRail de eerste flitspaal neerzette bij een gevaarlijke spoorwegovergang. Doe was om ervoor te zorgen dat er minder mensen door het rode knipperende licht heen reden en de aanstormende machinist een hartverzakking bezorgden.

Inmiddels staan de flitspalen op een stuk of dertig plekken en die dingen doen precies wat ze moeten doen, namelijk foto’s maken van mensen die tóch nog even doorrijden als de rode lampen al knipperen.

En blijkbaar werkt het. Volgens ProRail is het aantal overtredingen op sommige overwegen met wel zo’n zestig procent gedaald sinds die camera’s er hangen. Maar tegelijkertijd doet ProRail een beetje aan downplayen, want ze zeggen dat je dit patroon vaker ziet.

Flitspalen bij overwegen doen wat ze moeten doen

In het begin gaan de cijfers vrij snel omlaag, daarna stabiliseert het een beetje en blijft het op een lager niveau hangen. Wat in dit geval dus eigenlijk al indrukwekkend is, maar dat vinden wij hier ter redactie.

Maar helemaal braaf wordt het verkeer er ook weer niet van. In de afgelopen twee jaar zijn er door de flitspalen alsnog zo’n 33.000 overtredingen geregistreerd op plekken waar zo’n camera staat. Met andere woorden: er zijn nog steeds genoeg mensen die denken dat ze het nét even kunnen halen voordat de trein komt.

En dat is een duur geintje, als je geflitst wordt. De boete is namelijk € 320,- voor auto’s, motoren en vrachtwagens. Voor brom- en snorfietsers is de sanctie € 220,-. Voetgangers en fietsers riskeren een boete van € 90,-, alleen moeten die door een boa of echte politieagent worden betrapt. Want geen kenteken hè?

Het plan is om uiteindelijk meer flitspalen te plaatsen. In totaal moeten er 44 van die camera’s komen bij overwegen waar het risico het grootst is.

En ondertussen doet proRail nog 1 keer een beroep op alle roodlichtrijders, doe eens niet meer, vragen ze. Lijkt ons een heel slimme oplossing. Goedkoper ook.