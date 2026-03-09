Koop een Audi RS6 met 760 pk bij Domeinen!

Een getunede RS6 bij Domeinen, wie had dat verwacht?

Vanwege de komst van een nieuwe generatie is de RS6 momenteel niet meer nieuw te bestellen, maar gelukkig hebben we Domeinen nog. Daar kun je altijd wel terecht voor een dikke RS6. Na de Mansory RS6 van laatst staat er nu weer een lekker fout exemplaar bij Domeinen.

Wrap

In vergelijking met de Mansory RS6 is deze auto nog vrij subtiel aangepakt. De meest opvallende ingreep is de matblauwe wrap. Oorspronkelijk was deze RS6 gewoon leasegrijs, zoals je nog kunt zien aan de binnenkant van de portieren. Het dak is gewrapt in een soort forged carbon-achtig patroon.

Verder is de auto voorzien van diverse aftermarket accessoires zoals een splitter, sideskirts en een extra spoilertje achterop. Ook de velgen zijn niet origineel, al doet het design sterk denken aan bepaalde originele Audi-velgen. Daardoor vallen de velgen in ieder geval niet uit de toon.

Motorische tuning

Op de foto’s zien we een sleutelhanger van JD Engineering, wat erop wijst dat deze RS6 mogelijk ook motorisch getuned is. En jawel: we hebben deze auto gevonden op de Facebook-pagina van JD. Met Stage 2-tuning, Milltek-downpipes en een Ferrita-uitlaat levert deze RS6 760 pk en 1.098 Nm. Af fabriek is de RS6 goed voor ‘slechts’ 600 pk en 800 Nm.

De kilometerstand valt nog reuze mee. Er staat 15.464 kilometer op de teller. Maar ja, het is een geïmporteerde auto, dus we kunnen het niet controleren. De auto is wel vrij vroeg in zijn leven naar Nederland gehaald (na ongeveer een jaar), dus heel veel buitenlandse kilometers kan de auto niet gemaakt hebben.

Heb je altijd al gedroomd van een matblauwe RS6 met 760 pk? Dan is dit je kans! Een bod uitbrengen kan via Onlineveilingmeester.nl.