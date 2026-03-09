De Nissan Leaf is in elk geval populair bij 1 bevolkingsgroep

Maar welke is dat dan?

De Nissan Leaf. Eigenlijk is het best een ouwe rot, de eerste kwam namelijk in 2010 op de Nederlandse wegen. Een volledig elektrische middenklasser, best wel revolutionair was dat. Dat je er niet ver mee kwam boeide niet, je kon tenminste echt iets doen aan het klimaat. Althans, dat dachten we toen nog.

En de nieuwste Nissan Leaf heeft een prijs gewonnen. Een internationale prijs nog wel. En op 8 maart werd die toegekend. Rara welke bevolkingsgroep heeft de Leaf uitgeroepen tot beste auto van dit jaar?

Inderdaad, 8 maart is internationale vrouwendag, dus een jury van maar liefst 86 vrouwelijke autojournalisten heeft haar eigen favoriet bekend gemaakt. En dat is dus de Nissan Leaf. En nu gaan we precies vertellen hoe die auto er met de titel vandoor ging.

De Nissan Leaf doet het goed bij de dames

De Leaf won namelijk eerst de categorie voor compacte auto’s. Daarmee kwam hij automatisch in de finale terecht met de andere categorie-winnaars. Uiteindelijk kreeg de Nissan de meeste stemmen en werd hij uitgeroepen tot de algemene winnaar van dit jaar. Het is een populair wagentje, kunnen we stellen.

Die verkiezing bestaat net als de Leaf ook al een tijdje. Het idee is simpel: een groep vrouwelijke autojournalisten kijkt naar dingen waar normale automobilisten ook naar kijken. Dus veiligheid, prijs, gebruiksgemak en hoe een auto in de praktijk bevalt. Daarna wordt er gewoon gestemd en komt er een winnaar uit.

En nog even voor de duidelijkheid, het doel van de verkiezing is niet dat het “auto’s voor vrouwen” zijn, maar vooral dat vrouwelijke autojournalisten ook een eigen internationale prijs hebben. De auto-industrie en autopers zijn traditioneel nogal mannelijk, ook bij ons, dus dit is een manier om daar een tegenwicht aan te geven.

Lekker bezig dus. Ik ben dol op vrouwen. Of mag je dat anno 2026 niet meer zeggen? Ach, ik bedoel het goed. Leuk dat jullie de Nissan Leaf zo’n fijne automobiel vinden dames.

En doorrrrr…