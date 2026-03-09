Vorige week maandag was het nog ongeveer even duur.

We gaan het toch weer even over de benzineprijzen hebben en alles wat daaromheen hangt. Want vandaag was al in het nieuws te horen dat morgen (dinsdag 10 maart is dat) de benzine weer enkele centen duurder gaat worden en de diesel nog meer. En daar blijft het niet bij. verre van.

Zoals het er naar uitziet gaat de olie makkelijk 150 dollar per vat kosten en is ome Jetten niet bereid de accijns op brandstof naar beneden te halen. Wij durven er een geliefd lichaamsdeel om te verwedden dat de benzine binnen nu en twee weken op 2,50 per liter ligt.

En dan gaat het lonen om te kijken of je op een goedkopere manier van A naar B kan komen. En ja, dat kan…

Elektrisch rijden nu 60% goedkoper dan benzine

De titel in de kop verraadt het al; elektrisch rijden is de sleutel tot goedkoper rijden. En niet zo’n beetje ook. Want volgens een analyse van mobiliteitsplatform Shuttel is elektrisch rijden inmiddels bijna 60 procent goedkoperdan rijden op benzine. Oftewel: 100 kilometer elektrisch rijden kost gemiddeld €6,63. Met een benzineauto zit je volgens diezelfde berekening op €14,94. Dat is dus meer dan twee keer zo duur.

Die cijfers komen uit een analyse van energieprijzen, publieke laadtarieven en laaddata van zo’n 25.000 werknemers die elektrisch rijden via het platform van Shuttel. Daarbij gaan ze uit van een elektrische middenklasser die ongeveer 17 kWh per 100 kilometer verbruikt. Voor een benzineauto rekenen ze met een verbruik van ongeveer 1 op 16.

Een belangrijk detail in dat verhaal is wáár mensen laden. Volgens de data gebeurt ongeveer 75 procent van het laden thuis of op het werk. Daar ligt de stroomprijs gemiddeld rond de €0,325 per kWh. Dat is een stuk lager dan bij snelladers langs de snelweg, waar tarieven tot ongeveer €0,75 per kWh kunnen oplopen.

Publieke laadpalen zitten daar meestal ergens tussenin. In de praktijk wordt ongeveer 15 procent van de laadbeurten gedaan bij publieke laadpalen en zo’n 10 procent bij snelladers.

Laad zoveel mogelijk thuis of op het werk

Omdat het grootste deel dus thuis of op kantoor gebeurt, drukken die lagere tarieven het gemiddelde flink. Daardoor blijven de kosten per kilometer relatief laag, zelfs als je af en toe langs een duurdere snellader moet.

En dat klopt, kan ondergetekende uit ervaring zeggen. Sinds een maandje worden de kilometers gemaakt in een Volvo XC90 T8, dus een hybride. Die laad ik trouw elke dag op, thuis en op het werk. In een maand was ik ongeveer 250 euro voordeliger uit dan met mijn BMW Z4 35i. En dat was grotendeels nog voor de prijzengekte uitbrak. Oh ja, de BMW is niet weg hoor, maar staat in de stalling. Komt er in de zomer weer uit.

Met andere woorden, koop allemaal snel een EV of een hybride. Tank 1 keer per week in België en rijd verder zoveel elektrisch als mogelijk. En laten we met z’n allen onze vingers kruisen en hopen dat het allemaal snel voorbij is.

Dat gaat hopelijk meer helpen…