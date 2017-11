Gepantserde auto’s zijn booming business

De één zijn dood is de andere zijn brood.

Het is al jaren geen gezellige boel in Mexico en de cijfers worden er niet beter op. Tot en met september vonden er meer dan 20.000 moorden plaats. Een toename van 20 procent in vergelijking met een jaar geleden.

Er is een industrie die profiteert van al die ellende. De industrie van de gepantserde auto’s. Een verslaggeefster van NBC ging op bezoek bij een fabriek in Mexico City. 40 procent van de auto’s die de fabriek produceert zijn ontwikkeld voor militair gebruik. Echter, 60 procent van de kopers zijn consumenten. Vooral ondernemers en andere zakenlui die bang zijn om slachtoffer te worden van de regen aan kogelgeweld.

De industrie groeit ieder jaar met 20 procent in Mexico. Bedrijven bieden een breed scala aan gepantserde auto’s aan. De prijzen variëren tussen de 35.000 en 85.000 dollar. Het bedrag kan ook in termijnen worden betaald. Voor mensen die geen 35k kunnen ophoesten, maar wel bescherming wensen.