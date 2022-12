Lamborghini Huracán Sterrato oogt raar in de buitenlicht

Zonder gelikte plaatjes is het toch even wennen, de Lamborghini Huracán Sterrato op video.

Lamborghini heeft er flinke lol in de Huracán lekker uit te melken. En geef ze eens ongelijk. De instap supercar van de Italiaanse autofabrikant brengt nog altijd flink wat geld in het laatje. Nieuwe modellen uitpoepen zolang de interesse er nog is lijkt dan een logische stap.

Dit jaar behoort de Lamborghini Huracán Sterrato tot misschien wel de gekste supercars van 2022. Een offroad variant op de geliefde V10 Lambo. Tot nu toe moesten we het doen met gelikte plaatjes en strak afgeleverde marketingvideo’s. Leuk, maar zo krijg je natuurlijk niet écht een indruk hoe de Sterrato er in het echt uitziet.

Daar is nu verandering in gekomen. YouTuber Varryx spotte de aparte Lamborghini Huracán Sterrato en heeft de offroader op video vastgelegd. Het geheel oogt nogal apart. Het lijkt net of de Lambo nog zijn lift systeem omhoog heeft staan, maar dan overdreven hoog. Met name de achterkant is even wennen.

Huracán Sterrato Spyder?

Nog steeds voert Lamborghini tests uit met de Huracán Sterrato, zo is ook te zien op de video. Het is niet ondenkbaar dat er van de offroad supercar ook een open variant komt. De Sterrato heeft de technische specs van de eerste variant. Dat betekent 610 pk en 560 Nm uit een 5.2-liter V10. Met een 0-100 tijd van 3,4 seconden is het nog steeds een snel ding. Echter, de topsnelheid is met 260 km/u aanzienlijk lager in vergelijking met de overige varianten van de Huracán.