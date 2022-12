Nico Rosberg rijdt als een malle in zijn Rimac Nevera [video]

1.914 pk op de openbare weg. Nico Rosberg laat het zien in zijn Rimac Nevera.

Wat begon als een idee en later een concept is nu een productieauto. De eerste klanten krijgen hun Rimac Nevera uitgeleverd. Onder andere Nico Rosberg is de gelukkige eigenaar van de super krachtige elektrische hypercar. En laat een potje sturen maar aan Rosberg over.

Om dan de openbare weg uit te kiezen als weapon of choice is een tweede. De Rimac is zo krankzinnig snel dat de eenmalig Formule 1-wereldkampioen maar met moeite het vermogen van de elektrische auto kan gebruiken. In zijn YouTube-video verlaat Rosberg de straten van Monaco en rijdt hij door de heuvels boven de dwergstaat.

Het gaat er enorm hard aan toe. Zo hard dat je je afvraagt wanneer het mis gaat. Dat gaat het uiteindelijk niet, echter heel comfortabel ziet de cameraman er ook niet uit.

Helemaal zonder problemen verloopt het filmpje niet. Nico Rosberg sluit de deuren van de Rimac Nevera met de sleutels nog in de auto. De EV is op slot en daardoor komt de oud Mercedes-coureur niet meer binnen. Even later gaat het opnieuw mis.

Rosberg krijgt de parkeerrem er niet af en besluit de 2 miljoen euro kostende hypercar maar even achter te laten in verband met een afspraak (kerst met de familie). Later die avond komt de Duitser terug en weet hij de Rimac succesvol naar huis te rijden. Het leven van een miljonair is ook niet makkelijk hè.