Deze Aston Martin is perfect voor Johnny English

Een parodie op de Aston Martin DB5. Maar wel eentje met een 5,9 liter V12.

De Aston Martin DB5 is een van de meest iconische klassiekers, die nog absoluut niet vergeten is. Recent heeft weer een nieuwe generatie kennis kunnen maken met deze auto, want de DB5 speelde een prominente rol in No Time To Die.

Aston Martin speelt zelf in op de blijvende populariteit van de DB5 met de Goldfinger Continuation. Dit is in feite een exacte replica van de originele James Bond-DB5, inclusief alle gadgets. Alhoewel we eigenlijk niet van een replica mogen spreken, want ze worden door Aston Martin zelf gebouwd.

Het kan zijn dat je wel fan bent van de DB5, maar geen zin hebt in de nadelen van een klassieker. In dat geval is een moderne interpretatie van de Aston Martin DB5 misschien wel iets voor je. Laat British Automotive Engineering die nu net gebouwd hebben.

De creatie van British Automotive Engineering (kortweg BAE) is overduidelijk geïnspireerd op de Aston Martin DB5 en luistert naar de naam Vantare. Dit klinkt als de GTA-versie van de Vantage, maar dat is niet waar deze auto gebaseerd is. In plaats daarvan schuilt er een DB9 onder het klassieke koetswerk. Qua materialen is de carrosserie trouwens helemaal niet klassiek, want deze is opgetrokken uit carbon.

De motor van de DB9 is intact gebleven en dat betekent dat de Vantare dubbel zoveel cilinders heeft als een DB5. Historisch verantwoord is het niet, maar dat is helemaal niet erg als er een atmosferische 5,9 liter V12 onder de kap ligt.

Het idee van een DB5 met moderne techniek en een V12 is hartstikke leuk, maar de uitvoering laat nog wat te wensen over. Zowel de DB5 als de DB9 zijn hoogstandjes wat betreft design, maar bij de Vantare zijn de verhoudingen toch wat eigenaardig. Het geheel ziet er vooral uit als een parodie op een Aston Martin DB5.

De velgen ogen ook best wel misplaatst, ondanks het klassieke design. Het ziet er toch een beetje uit als James Bond die gympen draagt onder zijn smoking.

Het hele project is een idee van Bradley Walsh, een bekende tv-persoonlijkheid aan de andere kant van het Kanaal. Er worden maar tien stuks van de BAE Vantare gebouwd. Er hangt een prijskaartje aan van omgerekend €330.000. Dat is veel geld, maar als je bedenkt dat een Goldfinger Continuation bijna tien keer zoveel kost valt het reuze mee.