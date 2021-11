Hamilton is superbang voor corona, kan nog net ademhalen

Hamilton is superbang voor corona. Ondanks dat hij prikjes heeft gehad én het zelf heeft gehad, mijdt hij iedereen nog.

Er gebeuren zoveel dingen dit seizoen, dat we de nodige bijzondere gebeurtenissen vergeten. Want herinneren jullie de GP van Hongarije 2021 nog? Valtteri Bottas vergat wat tips uit de comments van dit artikel te lezen en kegelde Max Verstappen van de baan. Mooi voor Hamilton, die werd tweede en kon zo flink wat punten inlopen.

Je zou denken dat hij heel erg blij was met de derde plaats (P2 kreeg hij na de diskwalificatie van Vettel), maar zo zag het er niet naar uit. Wat bleek, Lewis Hamilton had long covid. Dat kan verrekte lastig zijn, zeker voor een topsporter.

Hamilton is superbang voor corona

In een interview met Auto, Motor und Sport bevestigt Hamilton dat hij nu nog steeds superbang is voor corona. De reden is vrij logisch. De Brit heeft vorig jaar de GP van Sakhir 2020 moeten missen. Vorig jaar maakte dat niet uit, want halverwege het seizoen was hij al kampioen. Maar dit jaar zijn de kaarten iets anders geschud. Een in België geboren en Monaco woonachtige Nederlander staat op dit moment voor in het kampioenschap.

Daarom is Hamilton als de dood dat hij nog een keer corona krijgt. Aan de Duitse kwaliteitspublicatie geeft hij ook te kennen dat hij daadwerkelijk zijn adem inhoudt als er mensen voorbij komen. Ook houdt Lewis meer afstand dan normaal. Alles om ervoor te zorgen dat hij niet besmet kan worden. Hij kan ook niet begrijpen dat zijn collega topsporters het niet erg vinden om een keer een wedstrijd te missen.

Bijna ervan af

Helemaal klaar met long covid is Hamilton nog niet. Of beter gezegd, andersom:

De eerste helft van het seizoen was een van de zwaarste die ik ooit mee heb mogen maken. Ik kan er in de toekomst meer over vertellen, maar ik voel mij beter nu. Het was echt een gevecht. Elke dag moest ik mij concentreren op het herstelprogramma en de training. Ook gebruikte ik ademhalingstechnieken. Daarnaast ging ik elke dag hardlopen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik na de zomerstop geen klachten had bij de hetere races. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb het gevoel dat ik er bijna vanaf ben. Lewis Hamilton, haalt adem.

Bijna dus, dus nog niet helemaal. Hopelijk zijn er nul klachten de komende twee races, opdat we een zo mooi mogelijk seizoenseinde voorgeschoteld krijgen.

Via: Auto, Motor und Sport.