M2 CS-rijder vliegt met 256 km/u voorbij de politie - Autoblog.nl

Saillant detail. De bestuurder van de BMW M2 CS had nog wat poeder in z’n neus op het moment dat de politie hem in de kraag vatte.

Met een veel te hoge snelheid over de snelweg razen is nooit slim. Al helemaal niet met snelheden waarbij je het rijbewijs sowieso kwijtraakt. Of erger. Dit doen terwijl je onder invloed bent is natuurlijk helemaal bingo. Dit allemaal komt samen in het geval van een BMW M2 CS-rijder in Spanje.

De man wilde wel even kijken wat zijn M2 CS in petto had. Met wat cocaïne in z’n mik werd het gaspedaal gevloerd. Hij was echter niet alleen op de Autopista 7 in Tarragona. De Spaanse politie zag de M2 CS live met een snelheid van 256 km/u passeren. De maximum toegestane snelheid op dit stuk snelweg is 120 km/u. Daar zat de M2 iets boven zullen we maar zeggen.

Het goede nieuws is dat de BMW prima zijn vermogen levert. Het slechte nieuws (voor hem) is dat de bestuurde diep in de nesten zit. Wat de exacte gevolgen zijn van de actie is niet bekend. Het lokale Periodismo del Motor weet echter te melden dat hem een gevangenisstraf van zes maanden boven het hoofd hangt. Ook het rijbewijs kan in het ergste geval voor enkele jaren in beslag worden genomen. De uiteindelijke straf kan nog zwaarder uitvallen, want de man testte positief op een drugstest. Cocaïne, zo bleek achteraf.

Fotocredit: Guardia Civil de España