Lamborghini probeert het tuners moeilijk te maken - Autoblog.nl

Door carbon goodies te introduceren op de Urus denkt Lamborghini een volwaardig alternatief te kunnen bieden.

Vroegâh verkocht een automerk enkel modellen en kon je, als je geluk had, er een paraplu bij krijgen van dat merk. Tegenwoordig is dat wel anders. Autobedrijven die zich bezighouden met het personaliseren van je heilige koe komen al s paddestoelen uit de grond. En natuurlijk willen automerken die bedrijven een stapje voor zijn. Bijvoorbeeld met het aanbieden van beschermfolie, maar ook accessoires voor de auto.

In dat kader introduceert Lamborghini een reeks carbon accessoires voor de Urus. Het is natuurlijk de hoop van de Italiaanse autofabrikant dat je voor de goodies van het merk kiest en niet voor spulletjes van derde partijen.

Inmiddels is carbon een soort mode item. Op zo’n zware kolos als de Lamborghini Urus is het natuurlijk reinste onzin om dit lichtgewicht materiaal te gebruiken. De Italianen brengen onder meer een carbon voor- en achter lip, zijskirts en een aanvulling voor de spoiler naar de Urus. Klap op de voorpijl van deze goodies is een carbon look (ja, dat lees je goed!) beschermhoes voor de SUV. Overigens zijn de extra’s op de Lamborghini Urus zelf wel van echt carbon.

Lamborghini Urus carbon

Het is niet alleen het Urus exterieur dat voorzien kan worden van carbon goodies. Ook in het interieur kun je opteren voor een koolstofvezel trim. Het is niet bekend wat dit allemaal kost. Informeer vooral bij uw lokale dealer. Check de video om de nieuwe accessoirelijn voor de Urus te zien.