Porsche Exclusive pakt Taycan Cross Turismo beet - Autoblog.nl

Door de elektrische auto een sinistere look te geven laat Porsche Exclusive zien wat zoal mogelijk is met de Taycan Cross Turismo.

Een Porsche is niet goedkoop. Ga je opties aanvinken in de configurator, dan loopt de prijs nog verder op. Wil je echt je geld stukslaan, dan kun je aankloppen bij Porsche Exclusive Manufaktur. Met het volgende niveau aan personalisatie kun je de auto naar eigen smaak vormgeven. Af en toe geeft de Duitse autofabrikant een voorbeeldje. Dat doet Porsche Exclusive nu met de Taycan Cross Turismo.

De Taycan Cross Turismo is natuurlijk pas gepresenteerd. Logisch dat Porsche deze elektrische auto in de spotlights wil zetten. Het is een low key resultaat met dit voorbeeld. Misschien des te moeilijker om de Exclusive opties te spotten, maar ze zijn er zeker wel.

Zo zijn de deurlijsten, spiegelkappen en een deel van het stuurwiel in carbon uitgevoerd. De kleur heet overigens Volcano Grey Metallic. Gooi er een dakkoffer op en je zou ook geloven dat dit de nieuwe auto van Jon Olsson is.

Qua pricing begint een Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S bij 193.200 euro. Zeker in het geval van deze Exclusive opties ga je ver over de 200.000 euro heen. Best bizar als je beseft dat er 0 euro BPM zit op zo’n Taycan.