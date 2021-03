'Toyota GR86 wordt geen Subaru BRZ-kloon' - Autoblog.nl

Naar het schijnt wil de grote baas van Toyota graag meer onderscheid tussen de Toyota GR 86 en de Subaru BRZ.

Toyota heeft plechtig beloofd geen saaie auto’s meer te bouwen. Vooralsnog lijkt deze missie aardig te lukken. Toyota weet zelfs petrolheads (weer) te enthousiasmeren met de nieuwe Supra en een heuse rallyspecial: de GR Yaris. Maar er zit meer in de pijplijn.

Ook de Toyota GT86 gaat een comeback maken. Hij gaat nu alleen geen GT86 heten, maar GR 86. Deze naamswijziging is op zich geen gekke move. Iedereen snapt dat het de opvolger is van de GT86, maar Toyota heeft intussen wel mooi hun nieuwe sportlabel Gazoo Racing in de naam weten te verwerken.

De GR 86 zal wederom geen opzichzelfstaand model zijn, maar een tweeling vormen met de Subaru BRZ. Die heet nog wel gewoon BRZ. Dit model is vorig jaar al geïntroduceerd. Een kleine anticlimax was het wel, want de auto was niet zo nieuw als Subaru deed voorkomen. Het ‘compleet nieuwe model’ voelde vooral aan als een grondige facelift, wat het in feite ook was.

Je zou denken dat de introductie van de Toyota GR 86 niet lang meer kan uitblijven, maar dat gaat toch nog wel even duren. De auto zou eind dit jaar onthuld worden (wat al een jaar later is dan de BRZ), maar mogelijk wordt dit nu nog verder vooruitgeschoven. Dat meldt het Japanse Best Car Web.

Dit is slecht nieuws voor de liefhebbers van sportieve Toyota’s, maar toch ook weer niet. Naar verluidt is de reden voor het uitstel namelijk dat Toyota de auto meer wil onderscheiden van de BRZ. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, want dit zal vast niet betekenen dat de GR 86 een slechtere sportauto wordt dan de BRZ. Dit zou de wens zijn van CEO Akio Toyoda, die zelf een echte petrolhead schijnt te zijn.

Volgens de Japanse website krijgt de GR 86 wel gewoon dezelfde aandrijflijn. Een 2,4 liter boxermotor dus. In de BRZ levert deze 231 pk, maar mogelijk gaat Toyota daar nog wat meer van maken. Volgens de berichten uit Japan gaan ze ook nog wat aanpassingen doen aan de versnellingsbak. We zijn benieuwd. Nu maar hopen dat de Toyota GR 86, in tegenstelling tot de BRZ, wél naar Europa komt.