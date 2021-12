Humor: Latifi krijgt levenslang gratis Red Bull

Dan rijd je een wat onfortuinlijke race, win je toch een lekker zoete prijs. Latifi krijgt levenslang Red Bull van, eh, Red Bull.

Het gaat ons nog eventjes wat tijd kosten om de laatste paar ronden helemaal kapot te analyseren. Niet zozeer vooraan het veld, dat hebben we nu ruimschoots behandeld. Er gebeurde overal het een en ander.

Voor Nicholas Latifi (niet te verwarren met onze eigen @nicolasr) was het een bittersweet optreden. De Canadees crashte namelijk op onfortuinlijke wijze tijdens de GP van Abu Dhabi 2021, een paar ronden voor het einde van de race. Dit zorgde ervoor dat het hele veld weer bijelkaar kwam en Verstappen een pistop kon maken voor versere en zachtere banden om zo Hamilton op te jagen.

Maar zonder de crash van Latifi zou dit dus nooit gebeurd zijn en zou Hamilton gewoon wereldkampioen zijn geworden. Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, belooft plechtig dat Nicholas Latifi zijn hele leven gratis Red Bull krijgt van, eh, Red Bull.

He’ll be getting a lifetime of supply of Red Bull for sure.

Christian Horner, vindt Red Bull stiekem veel te zoet.