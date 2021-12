Uitslag Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2021

Wie wordt de wereldkampioen van 2021, in de Grand Prix van Abu Dhabi?

Straatfeest? Voor het eerst in de geschiedenis van de wereld kan er vandaag een Nederlander kampioen worden in de koningsklasse van de autosport. Zijn naam is Max Emilian Verstappen en zijn racenummer is 33. Na een fabeltastisch Formule 1 seizoen waarin Verstappen negen overwinningen wist te boeken en zijn concurrent Lewis Hamilton acht keer wist te zegevieren, komt het allemaal aan op de race van vandaag.

Met een gelijke stand zijn de twee kemphanen afgereisd naar Abu Dhabi. Er zijn nog steeds meer scenario’s denkbaar waarop de een kampioen wordt en de ander niet, maar feitelijk is het normaal gesproken zo dat degene die voor de ander finisht vandaag wereldkampioen is. Spannender dan dat wordt het dus niet. Zeker niet na de kwalificatie van gisteren, waarbij Max P1 pakte en Lewis P2. Maar Max start vandaag op het zachte rubber, terwijl Hamilton start op de mediums. De start wordt dus cruciaal…Max móet zijn pole eigenlijk verzilveren, anders kan het nog wel eens lastig worden.

Start

Spanning…Hoeveel slechter komt Lewis weg dan de mannen op softs om hem heen. Nou, een stuk beter dus. Oude vos Lewis reageert een stuk beter op de uitdovende lichten dan jonge hond Verstappen en blaast meteen door naar P1. Dat is even een klap voor onze Max. Sergio Perez heeft wel een goede start, hij gaat voorbij aan Norris. De jonge Brit lijkt van de top-3 de meeste zenuwen te hebben, terwijl hij juist degene is die niet voor titel strijd. Norris verliest namelijk ook nog P4 aan Sainz.

Voor Max natuurlijk een vervelend scenario dit, maar zoals we mogen verwachten van onze held, gaat hij meteen terug in de aanval. Na het rechte stuk plaatst hij een aanval op Lewis Hamilton en lijkt de Brit te pakken te hebben. Hij haalt de apex en Hamilton schiet buiten de baan zoals we eerder dit jaar Max vaak hebben zien doen. Nu moet Hamilton de positie dus opgeven zou je zeggen…

Maar neen! Garry Connolly is weer een van de stewards dit weekend en ontpopt zich andermaal als de docent die Max zo ernstig haat, dat hij er alles aan doet om onze held niet te laten winnen. De FIA vindt het niet eens aanleiding voor een onderzoek. Hamilton blijft zo aan de leiding, kan het tempo dicteren en heeft de titel daarmee met een hand vast.

Mid Race

Verstappen begint al snel te klagen over het slijten van zijn achterbanden en verliest zienderogen tijd op Hamilton. Aan het eind van ronde 13 komt Verstappen dan ook binnen voor een pitstop en wisselt hij naar de harde band. Hij valt daarbij terug tot achter Sainz en Norris en net voor Leclerc. Dat ziet er nog even bizar uit, want als Max de pit uitrijdt, beleeft Charles net ‘een momentje’. Als ‘ie een paar meter verder had gezeten had ‘ie onze held daarmee van de baan gerost.

Hamilton besluit een ronde later meteen te counteren met Hamilton om track position te houden. Omdat Hamilton een gaatje had van vijf seconden op Verstappen, is dat een appeltje-eitje. Voordeel voor Hamilton is dat hij ook voor Sainz weer terug de baan opkomt. Die vormt nu dus een buffertje tussen hem en Max, die zijn maat Norris al wel snel voorbij is gegaan.

Sainz is voor Max een iets hardere noot om te kraken. Hier verliest onze held kostbare secondes mee. Hamilton en de titel verdwijnen zo langzaam uit beeld. Het enige voordeel voor Red Bull is dat Perez een goede dag heeft en eerste rijdt. Moet de Mexicaan Hamilton dan maar gaan ophouden?

Het is misschien niet ultra sportief, maar jawel, Red Bull en Sergio gaan ervoor. En hoe! Perez verdedigt zich met hand en tand tegen Hamilton op een fraaie wijze. Misschien had hij op het laatst nog één keer aan de binnenkant kunnen aanvallen bij de Brit in plaats van aan de buitenkant. Maar hoe dan ook rijdt Verstappen door de acties van Perez zijn achterstand van acht seconden op Lewis zomaar dicht. Dat is wel lekker, we hebben dus weer een race!

Al snel blijkt echter dat Hamilton en Mercedes gewoon een voordeel heeft qua race pace. In plaats van dat Max in de aanval kan, gluipt Lewis er stiekem vandoor. Eerst gaat het tiende voor tiende, dan toch ook wel met een paar tienden per ronde. Binnen de kortste keren heeft de aanstaand Rekordmeister alweer een buffertje te pakken. Verstappen en Red Bull lijken gewoon de snelheid niet te hebben. Het enige wat er nu nog kan gebeuren, is iets geks.

En dat kan natuurlijk nog altijd, hoewel technische malheur anno 2021 niet meer zo heel vaak voorkomt. Maar, Raikkonen staat opeens wel in de boarding met een stel kapotte remmen. Zo gaat de F1 carrière van de Finse veteraan dus als een nachtkaars uit. En even later valt Russell uit met een probleem in zijn aandrijflijn. Het is een beetje balen dat het circuit zo’n enorme runoff heeft overal. Dat maakt de kans op de safetycar die Verstappen nodig heeft een stuk kleiner.

Maar dan toch, een sprankje hoop! Ook de Alfa Romeo van Giovinazzi gaat stuk en de Italiaan parkeert zijn auto ergens aan de kant. De marshals moeten de betrouwbare Italiaanse bolide daar natuurlijk weghalen en dat zorgt nu in ieder geval voor een virtual safetycar. Mercedes kiest ervoor niet de pit op te zoeken met Hamilton. Dat betekent eigenlijk dat Red Bull maar een ding kan doen als ze nog willen winnen: stoppen met Max Verstappen. Dat is dan ook precies wat ze doen. Het kan nog!!1! It’s never too late!!1!

Terwijl het team van Mercedes ‘m weer zit te knijpen, getuige de oproep van Toto Wolff aan Garry Connolly om nu geen echte safetycar de baan in te sturen, kan Max dadelijk in de aanval. Hamilton zelf realiseert zich dat ook maar al te goed. Hij vraagt zijn team of het niet een risicootje was om hem niet te laten stoppen en maakt zich zorgen om het feit dat Max ‘maar’ 17 seconden achter hem zit.

Max gaat er vervolgens uiteraard een goed voor zitten. Hij komt ook wel dichterbij aan Hamilton nu, maar het gaat vooralsnog niet snel genoeg. Nope, dit wordt ‘m niet, tenzij nog iemand in de boarding knalt, Lewis finaal door zijn banden heen knaagt of stuk gaat. Een sof tekent zich af voor alle Nederlandse fans.

Finish

Maar dan! Latifi wordt de held van de dag! De relatieve laagvlieger parkeert zijn Williams in de boarding in zijn strijd met Mick Schumacher. Dit wordt een safetycar, met nog vijf ronden te gaan. Mercedes besluit andermaal niet te stoppen en Red Bull doet dat met Max en Sergio wel! Max gaat naar de softs. Nu is het alleen nog de vraag of de wedstrijd nog weer los gaat voordat de finishvlag zwaait.

Om een of andere reden besluit de wedstrijdleiding dat lapped cars zich niet mogen ontdoen van een ronde achterstand. Die blijven dus als buffertje tussen Lewis en Max rijden. Maar dan toch weer wel! Gekkenhuis! We krijgen een rondje voor all the marbles! Holy feck!

Max laat er geen gras over groeien en pakt zijn eerste beste kans. Bam! Lewis doet alles wat ‘ie kan. Het scheelt centimeters op topsnelheid. Maar Max heeft ‘m. Max heeft ‘m! Straatfeest…Bwaf…Hoofd explodeert. Niet normaal dit…Toto gaat helemaal stuk. Max gaat ook helemaal stuk maar om andere redenen. Max is zo koel dat je je soms afvraagt of het hem überhaupt allemaal wel wat doet. Maar die vraag kan de ijskast in na deze radioboodschappen. Wat een held, wat een pandemonium. Jos is in tranen en ziet eruit alsof ‘ie net met Mohammed Ali heeft gevochten en nipt gewonnen heeft. Olav Mol zit jankend in zijn box…Zo had het moeten zijn en zo ging het. Deze gaan we nooit meer vergeten. Straatfeest!

Volledige uitslag Formule 1 Abu Dhabi 2021