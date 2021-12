Tuurlijk: Mercedes wil in beroep tegen uitspraak FIA

Mercedes wil in beroep tegen de uitspraak die de FIA net heeft gedaan.

Het getouwtrek voor het F1 wereldkampioenschap is dus níet voorbij. Direct na de GP van Abu Dhabi 2021 heeft Mercedes twee protesten ingediend. Deze zijn nu door de FIA verworpen. Ergo: Max Verstappen is alsnog wereldkampioen. Eind goed, al goed. Zou je kunnen zeggen.

Maar niet als het aan Mercedes ligt. SkySports bevestigt namelijk dat Mercedes het er niet bij laat zitten. Volgens de grootste F1-zender ter wereld heeft Mercedes namelijk hun voornemen ingediend om de beslissing van de stewards (om het protest van het team tegen het safetycar protocol) af te wijzen.

Mercedes wil in beroep

Daarvoor kan Mercedes niet nog een keer naar de FIA. Voor het hogere beroep kan Mercedes echter wél terecht bij het CAS, het Hof voor Arbitrage en Sport. Dit is een onafhankelijk orgaan dat uitspraken kan doen in dergelijke zaken. Meestal gaat het over vreemde (te hoge) transfersommen van voetballers of het gebruik van doping bijvoorbeeld.

Mercedes heeft weliswaar de intentie uitgesproken, maar formeel nog geen protest ingediend. Als Mercedes dat wil doen, moeten ze snel zijn. Ze hebben daarvoor nu nog 72 uur de tijd om het door te zetten of toch de keutel in te trekken.

Haast

Formeel heeft Verstappen deze race gewonnen. De kampioensbeker wordt pas later deze week overhandigd. Als dit eenmaal is gebeurd, kan het niet meer teruggedraaid worden. Er is dus haast geboden voor Mercedes.

Nogmaals, ondanks dat het voor ons Nederlandse autosportfans toch een smetje is op een ultiem feestje, is de houding van Mercedes niet heel erg vreemd. Ronden lang leek Hamilton naar een zekere overwinning te rijden. Met name de beslissing om het protocol niet te handhaven heeft ervoor gezorgd dat Verstappen vlak achter (en naast) Hamilton kon rijden met verse banden. In hun ogen is het niet correct aanhouden van het protocol de reden dat ze de race, en dus het kampioenschap, hebben verloren.