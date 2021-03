Leclerc en Sainz maken Imola onveilig in SF-90's - Autoblog.nl

Misschien wel het beste rijdersduo, Leclerc en Sainz, mag even spelen op het circuit van Imola!

Van alle rijdersduo’s in 2021 is die van Ferrari wellicht het meest indrukwekkend. Natuurlijk zijn wij allemaal fan van Max verstappen en is Sergio Pérez absoluut geen empenada-bakker. Maar toch, Charles Leclerc is een bijzonder talentvolle coureur en als je meerekent hoeveel technische tegenslag Carlos Sainz heeft gehad afgelopen twee jaar, dan is het nog bijzonder knap dat hij telkens zo hoog in het rijderskampioenschap weet te eindigen.

Rode Brigade

Veel hangt natuurlijk af van de Formule 1 auto die de Rode Brigade heeft gebouwd. Want laten we even eerlijk zijn: de auto van vorig jaar was namelijk niet al te best. Toto nu toe zijn er nog geen tekenen dat het probleem helemaal is opgelost. Gelukkig zijn daar de straatauto’s van Ferrari nog. Bij Ferrari heb je nu eenmaal de mooiste auto’s van de zaak. Het is toch net even lekkerder arriveren in een Ferrari GTC4Lusso, dan in een Honda Civic of Renault Mégane, nietwaar?

Imola

Voor deze video mochten Carlos Sainz en Charles Leclerc wat rondjes rijden in de nieuwste Ferrari, de hybride SF-90. Uiteraard rijden ze ‘tegen’ elkaar. Check ze ook even glimlachen, deze jongens kunnen het (nu nog) goed met elkaar vinden. We zijn vooral benieuwd hoe lang dat het geval is, als blijkt dat ze erg aan elkaar gewaagd zijn.

Ferrari SF-90 Stradale

Carlos rijdt rondt in de SF-90 Stradale, Charles in een heuse SF-90 Spider. Die laatste is voorzien vangt Asetto Fiorano pakket. De baan waar ze rijden, is echter niet het Fiorano circuit. Ze doen hun rondjes op het fameuze circuit Enzo e Dino Ferrari in Imola. Daar zullen de Ferrari’s dit seizoen ook gaan rijden. De GP van Emilio Romagna staat gepland voor 18 april.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wie denk jij dat beter gaat scoren dit seizoen? De uiterst getalenteerde Leclerc of de degelijke Sainz? Laat het antwoord weten, in de comments!